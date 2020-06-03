Раскрытием «основ ядерного сдерживания» РФ дала знак странам — хранителям оружия США

Президент РФ Владимир Путин утвердил накануне Основы российской политики в области ядерного сдерживания. Документ был обнародован на официальном сайте правовой информации. Военный колумнист ФАН Алексей Суконкин объяснил, для чего это было нужно России и какой знак она подала потенциальным недоброжелателям.

Путин подписал документ, значение которого, возможно, еще не оценено в полной мере экспертным сообществом. Впервые в истории СССР/России страна раскрыла информацию, ранее обладавшую высшими степенями защиты, являясь государственной тайной. Теперь Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания отнесены к высшему государственному приоритету.

Безусловно, причиной принятия этого документа стало неадекватное поведение Соединенных Штатов Америки, которые в последние годы предприняли различные шаги по профанации ранее достигнутых международных договоренностей, касающихся взаимного контроля за ядерным оружием, противоракетной обороны, высокоточных вооружений, средств разведки.

Как мы помним, серьезным прорывом в разрядке международной напряженности стало принятие Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД), который вступил в силу в 1988 году. По его условиям СССР и США избавились от целого класса ракетного вооружения, представлявшего на тот момент времени наибольшую угрозу из-за отсутствия времени на реагирование при запуске ракет одной из сторон. СССР ликвидировал 1846 ракетных комплексов РСД-10 «Пионер», Р-12, Р-14, ОТР-22 «Темп-С» и ОТР-23 «Ока». США уничтожили 846 ракетных комплексов «Першинг-1А», «Першинг-2» и крылатые ракеты «Томагавк» наземного базирования.

Ранее, в 1972 году, стороны подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны, в результате чего был установлен паритет в вопросах отражения ракетного удара — договором были определены по одному району, который страны могли прикрыть «противоракетным зонтиком». Для СССР это стала Москва, для США — район базирования мощной ракетной группировки стратегического назначения Гранд-Форкс. Впоследствии Россия после распада СССР подтвердила свою приверженность исполнению данного договора.

Причем эти договоры продолжали действовать даже тогда, когда распался военно-политической блок стран Организации Варшавского договора (ОВД) и ряд этих стран переметнулся на другую сторону — предоставив свою территорию для решительного продвижения НАТО на восток, что противоречило самому духу договора о роспуске ОВД.

В дальнейшем одна из сторон полностью перестала выполнять взятые на себя договорные обязательства. В 2001 году США заявили об одностороннем выходе из договора 1972 года и тут же приступили к мероприятиям по размещению элементов противоракетной обороны в Европе, в том числе в странах, лишь накануне принятых в состав Североатлантического альянса. Первой страной, выразившей согласие предоставить свою территорию для американских систем ПРО, стала Норвегия, где США разместили РЛС «Глобус-2».

В 2007 году российский генштаб уличил США в размещении в Европе элементов своей противоракетной обороны, включая пусковые установки противоракет, которые могли быть использованы для запуска крылатых ракет. Россия посчитала это основанием для ответных действий, каковыми мог стать выход из Договора о ликвидации РМСД.

Кроме того, высшими армейскими чинами заявлялось, что Россия (в отличие от США) граничит с рядом стран, имевшим на вооружении ракеты малой и средней дальности (Китай, КНДР, Южная Корея, Пакистан, Индия, Иран, Израиль), что переводит Договор о ликвидации РСМД на уровень «реликта холодной войны». По их словам, возникают вполне очевидные основания для его пересмотра или отмены.

В 2017 году президент США Дональд Трамп уже без оглядки на какие-либо договоренности подписал финансирование проекта создания и производства крылатых ракет наземного базирования, что фактически можно оценить выходом из договора по РСМД. При этом администрация США обвинила Россию в разработке своих крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км. В дальнейшем в США было принято решение об отказе от финансирования мероприятий по реализации подписанного в 2010 году Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В результате взаимных обвинений и упреков 2 августа 2019 года стороны вышли из договора о РСМД. Тем не менее Россия заявила о введении одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Однако НАТО и США отказались последовать примеру России.

В настоящее время ко всему этому можно добавить выход США в одностороннем порядке из договора «Об открытом небе», а также упорное нежелание продлевать действие договора СНВ-3, который ограничивает число ядерных боезарядов и их носителей. Теперь России отказано в инспекционных полетах над территорией США. При этом самолеты НАТО могут свободно летать над Россией в рамках «Открытого неба» — так же, как и российские самолеты имеют возможность инспектировать состояние вооруженных сил на европейском театре. Но все же главный игрок выпал из колоды, и это серьезный удар по стремлению мирового сообщества к мирному сосуществованию. И этот удар, как обычно, наносят США.

СНВ-3 — это последнее соглашение, которое пока еще удерживает мир от бездны, которую нагнетают заокеанские ястребы.

И вот в этих сложных условиях Владимир Путин подписывает документ, значение которого еще только предстоит оценить в историческом формате. И этот документ целенаправленно передается в публичное пространство — чтобы каждый смог сделать выводы, к чему привело это и к чему может привести в будущем. Процитирую пункт 9 целиком, он того достоит:

«Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников».

В документе перечисляются основные военные опасности, которые могут перерасти в угрозы, для нейтрализации которых Россией может быть применено ядерное оружие. Все они логически и интуитивно понятны, не вызывают отторжения или вопросов. Все они имеют ясно выраженные агрессивные намерения. И один из подпунктов звучит так:

«Размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки».

И вот теперь через призму всего вышеперечисленного посмотрим на «миролюбивую Европу» с ее «общечеловеческими ценностями». Итак. Европа практически полностью занята странами, входящими в блок НАТО, который был создан для противостояния с СССР. Однако с развалом Советского Союза он не прекратил своего существования и фактически был обращен на Российскую Федерацию, демонстрируя свои агрессивные намерения принятием в свой состав стран, ранее входивших в «социалистический лагерь». Ладно, продвижение НАТО на восток я оставлю для рассмотрения в другой статье — теперь же просто посмотрим, что имелось в виду в принятом документе, когда говорилось о размещении ядерного оружия на территории неядерных государств.

Так вот докладываю. В Европе находится как минимум семь ядерных арсеналов, в которых размещены американские авиационные ядерные бомбы типа В-61. Арсеналы находятся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах, Турции и, оценочно, в Румынии.

Все места хранения ядерных бомб расположены на территориях авиабаз: Бюхель в Германии (около 20 ядерных бомб), Авиано и Геди в Италии (всего, оценочно, 110 ядерных бомб), Кляйне Брогель в Бельгии (около 20 ядерных бомб), Волкел в Нидерландах (примерно 20 ядерных бомб), Инджирлик в Турции (порядка 90 ядерных боезарядов). На всех этих авиабазах постоянно базируются самолеты национальной тактической авиации, приспособленные к применению ядерных бомб, а пилоты этих самолетов периодически проходят соответствующие занятия с американскими инструкторами по тактике и методике применения этих мощнейших средств поражения. В Румынии спецбоеприпасы, предположительно, хранятся на базе комплекса противоракетной обороны в районе населенного пункта Девеселу на юге страны.

Таким образом, обнародование подписанного 2 июня 2020 года документа нужно и для того, чтобы население и правительства этих стран понимали последствия, к которым может привести хранение на их территории американского ядерного оружия.

Здесь не могу не вспомнить знаменитую фразу прапорщика Казакова из фильма «ДМБ»:

«Бахнем, обязательно бахнем — весь мир в труху. Но потом».

Однако на самом деле, конечно же, никому в мире не хочется сгореть в ядерном огне. Есть понимание, что разум рано или поздно возобладает над стремлением ряда некоторых государств навязывать всему миру свои агрессивные устремления. Ведь нельзя бесконечно давить того, кто в один прекрасный день способен и ответить. Да так, что мало никому не покажется.