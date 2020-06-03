Соловьев объяснил увольнение своей соведущей Шафран из ток-шоу «Полный контакт»

Москва, 3 июня. Телеведущий Владимир Соловьев назвал увольнение соведущей Анны Шафран «повышением». Ранее в социальных сетях появилась информация об увольнении Шафран из популярного ток-шоу «Полный контакт» на радио «Вести FM».

При этом для многих увольнение Шафран стало неожиданностью. Поклонники гадают, что могло бы стать причиной ее ухода.

Как пишет «Ридус», Шафран рассказала, что увольнение из команды «Полного контакта» связано с позицией по цифровизации, которая разошлась со взглядами Соловьева, и было его инициативой.

«Рано или поздно возникает такая ситуация, при которой партнеры начинают расходиться друг с другом в точках зрения и в итоге больше не могут быть вместе», — сказала она.

При этом Соловьев уточнил, что конфликтов с Анной Шафран у него не было. Увольнение коллеги он назвал «повышением».

«Анна — великолепный журналист. Ей пора уже подумать о ведении собственных авторских программ», — сказал теле- и радиоведущий.

Ранее Соловьев назвал развернувших против него травлю блогеров «продажными ничтожествами». В эфире передачи «Соловьев Live» на собственном YouTube-канале ведущий ответил, что за него некому вступаться, кроме его друзей. По его словам, такая ситуация вокруг его персоны складывается из-за того, что некоторые решили заработать на сетках Telegram-каналов и теперь видят со стороны него и его друзей конкуренцию.

Также Соловьев прокомментировал петицию в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. Авторы петиции, размещенной на сайте change.org, пожаловались, что ведущий «сеет дух розни и вражды».