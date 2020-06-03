Сирия, 3 июня. Взрыв самодельной бомбы в Дейр-эз-Зоре ранил двух детей. В Ираке ВВС США нанесли авиаудар по опорным пунктам террористов «Исламского государства»1. Беспилотники сирийской армии провели разведку над позициями боевиков в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провел воздушную разведку с помощью дронов над позициями бандгрупп на юге Идлиба.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой из 20 единиц техники в Идлиб.

«Демократические силы Сирии» (SDF): арестовали в лагере беженцев «Аль-Хол» в Хасаке 8 женщин.

Международная коалиция: нанесла авиаудар на севере Ирака по опорному пункту террористов «Исламского государства».

Провинция Дейр-эз-Зор

В подконтрольной курдским боевикам зоне в очередной раз прогремел взрыв. Самодельная бомба, взорвавшаяся в жилом квартале в поселке Ас-Суза, ранила двух несовершеннолетних. По информации агентства Al Nour, полученной от источника в городском госпитале, дети сейчас в стабильном состоянии и находятся под присмотром медиков. Неизвестно, кто именно установил взрывное устройство в жилом квартале, но не исключено, что СВУ осталось еще с боевых действий против террористов «Исламского государства» в 2017 году. С момента, как курдские бандгруппы заняли данные территории, боевики до сих пор не провели должным образом работ по разминированию.

Провинция Идлиб

Как передает источник в сети Twitter @QaalatM, в Идлиб прибыл еще один конвой ВС Турции, в состав автоколонны из 20 единиц техники вошли как бронированные автомобили, так и грузовики с материально-техническим обеспечением. Напомним, что вчера из турецкой провинции Хатай в Идлиб зашла колонна из 40 автомобилей, в состав которой вошли системы ближнего действия типа Altigan, подобная установка способна поразить цель на удалении 23 километров. По мнению военных экспертов, Altigan могут представлять серьезную угрозу для авиации.

Портал Aleppo AMC передает, что после боестолкновений на линии разграничения сил правительственных войск и отрядов «Хайят Тахрир аш-Шам», возобновили работу разведывательные беспилотники ВВС Сирии. Дрон сирийской армии был замечен над позициями боевиков у предгорий Джебель аз-Завия. Продолжается столкновение у поселка Рувейха, где боевики подвергли обстрелу из ракетный установок укрепления САА.

Провинция Хасака

Согласно данным издания Alkhabour21, в лагере «Аль-Хол» боевики «Демократических сил Сирии» провели рейд с обысками в палатках, после которого заключили под стражу 8 женщин. Как отмечает источник, все арестованные приходятся женами террористам «Исламского государства», предполагается, что они приняли участие в организации вчерашнего шествия жен и вдов террористов, которое прошло в лагере. До того как охрана прибыла в пятый сектор и разогнала демонстрацию, колонна женщин с детьми успела пройти по лагерю с флагами самопровозглашенного «халифата», выкрикивая лозунги в знак поддержки группировки.

Ирак

Как передает военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь», истребители международной коалиции нанесли авиаудар по объекту боевиков «Исламского государства» в иракской провинции Киркук. Авиаудар был нанесен в рамках подготовки к контртеррористической операции «Герои Ирака — победа суверенитета», целью которой является зачистка регионов к юго-западу от Киркука, вплоть до границы с провинцией Салах эд-Дин. Напомним, с 2017 года так называемый «треугольник смерти» между провинциями Киркук, Дияла и Салах эд-Дин стали стали убежищем для террористов ИГ1, не смотря проводимые до этого совместные операции ВС Ирака и коалиции, которые не сумели до конца перерезать пути снабжения боевиков и уничтожить их лагеря подготовки.

1 Организация запрещена на территории РФ.