В Ростуризме назвали сроки начала работы пляжей в Крыму и на Кубани



Москва, 3 июня. Южные пляжи России начнут работать в течение ближайших двух недель, заявила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Речь идет о пляжах в Крыму и Краснодарском крае. Отметим, что на курортах Кубани уже заработали лечебные пляжи на территории санаториев. Общественные пляжи и пляжи на территории гостиниц откроются в соответствии с решением местных властей.

«Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи начнут работать», — подчеркнула Лысенкова.

Чиновница обратила внимание, что сейчас Роспотребнадзор разрабатывает дополнительные требования к пляжам. За их соблюдением будут следить органах правопорядка.

«Мы посмотрим, каким образом можно запустить больше пляжей до 1 июля, когда начинается массовый поток на море», — добавила она.

Лысенкова также предупредила, что посещение «диких» пляжей фатально сказывается на здоровье людей в разы чаще, чем при отдыхе на организованных пляжах.

Напомним, 31 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя вопрос об организации пляжного отдыха, заявила, что эксперты ведомства не предлагали вводить масочный режим на пляже. А вот социальная дистанция, по ее словам, должна быть и на пляже тоже.

«В общем, на пляже в этом году вы ни с кем не познакомитесь», — подчеркнула Попова.

29 мая глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что пляжи большинства курортов России могут открыться с 1 июля.