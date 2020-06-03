Политолог-американист призвал РФ учесть опыт протестов в США и не допустить подобного

Москва, 3 июня. Россия должна учесть опыт массовых беспорядков в США и не допустить подобного у себя. Об этом заявил политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Америка наслаждается, убивая собственных граждан. Мы должны, учась на опыте того, что сейчас происходит в США, не допускать ни в коем случае подобного в нашей стране», — сказал он в комментарии «ПолитЭксперту».

Ордуханян считает, что избежать печальной ситуации Штатов России поможет принятие соответствующих мер и ужесточение наказания в отношении участников незаконных акций.

Политолог назвал американский бунт беспощадным и отметил, что если спросить выходящих на улицы людей, зачем они это делают, они не ответят. По его словам, мятежниками движет тренд на бунт «Welcome to the Revolution» («Добро пожаловать в революцию». — Прим. ФАН).

Другой американист — исследователь истории спецслужб США Ярослав Левин — объяснил, почему «русская мафия» отстояла во время нападения мародеров в Сан-Диего ресторан Pushkin Russia.

По словам Левина, русская диаспора в Штатах очень велика и имеет богатую историю. Можно вспомнить многих известных ее представителей в области разных сфер — творческой интеллигенции, шоу-бизнеса и непосредственно бизнеса. Одним из ярких представителей является компания Sikorsky Aircraft, один из крупнейших в США производителей вертолетов.

«В нынешних условиях нет ничего удивительного, что бизнесмены русского происхождения пытаются защищать от погромщиков свой бизнес. Это правильно. А еще с учетом того, что в большинстве штатов легализовано ношение огнестрельного оружия, то всегда есть средства для того, чтобы обороняться. На фоне того, что в некоторых городах полиция переходит на сторону протестующих — это тем более неудивительно», — заметил американист.

Беспорядки и протесты ;в США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Мужчина скончался в результате грубого задержания сотрудниками полиции. Беспорядки были зафиксированы в 140 американских городах. Из-за большого числа недовольных власти задействовали Национальную гвардию, в 40 городах ввели комендантский час.