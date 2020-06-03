Российский бизнесмен предложил сшить для Путина индивидуальный горнолыжный костюм

Москва, 3 июня. Предприниматель Дмитрий Шишкин, возглавляющий фабрику одежды «Юниформ ателье», предложил президенту РФ Владимиру Путину сшить индивидуальный горнолыжный костюм. В ответ национальный лидер дал согласие.

На совещании о ситуации в легкой промышленности бизнесмен рассказал, что его фабрика производит профессиональную спортивную экипировку, в том числе и для известного австрийского горнолыжного бренда Fischer. Год назад предприятие продемонстрировало на выставках «Иннопром» и ISPO новую коллекцию Putin Team.

«Я бы очень хотел вам предложить отшить для вас индивидуальный комплект этой коллекции. Вы как человек, увлекающийся спортом, я надеюсь, по достоинству оцените и, тем самым, поддержите нас, отечественного производителя», — сказал Шишкин.

В ответ президент России согласился поддержать российский бренд спортивной одежды, передает Kp.ru.

«Спасибо большое за предложение, будет очень здорово. О цене договоримся, надеюсь», — пошутил Путин.

Кроме того, национальный лидер поручил правительству РФ разработать комплекс мер по поддержке предприятий легкой промышленности. Президент обратил особое внимание на необходимость адресных мер поддержки отрасли. Решения с совещания войдут в план по восстановлению экономики.