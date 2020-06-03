Почти треть россиян следит за новостями о беспорядках в США

Москва, 3 июня. Россияне ответили на вопрос о том, следят ли они за происходящими в США беспорядками. 26 процентов респондентов заявили, что смотрят новости об Америке.

Как уточняют эксперты компании Superjob, 36% россиян, которые следят на беспорядками в США, поддерживают протестующих. И только 10% считают, что полицейские правы.

При этом 36% россиян не особо интересуются Америкой, но слышали о погромах. Осведомленных о протестах больше среди мужчин, чем среди женщин (27% против 24% соответственно). Чаще всего это люди старше 45 лет.

Напомним, что гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе спровоцировала волну беспорядков в нескольких штатах. Во время протестов пострадали десятки иностранных журналистов, в том числе российских СМИ.

По мнению сенатора Константина Косачева, происходящее в США является общенациональной бедой. Поэтому американцев нельзя делить на «наших» и «ваших». Он согласен с МИД РФ, выразившим реальную обеспокоенность в связи со сложившейся обстановкой.