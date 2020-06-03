В США раскрыли причины катастрофической ситуации с коронавирусом

Москва, 3 июня. Система здравоохранения США, считавшаяся одной из лучших в мире, оказалась неспособна противостоять распространению коронавирусной инфекции. Неутешительный факт констатируют авторы американского издания The New York Times.

По мнению аналитиков, исход был предопределен еще в феврале, когда множество американцев вернулось домой из Китая. Чиновники пытались отправить туристов на изоляцию, но из этого ничего не вышло. Данные о прибывающих собирали Центры по контролю и профилактике заболеваний. Впоследствии выяснилось, что эта информация оказалась неполной и неточной, из-за чего большинство потенциальных переносчиков коронавируса обнаружить так и не удалось.

«Это было безумие», — рассказал глава Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес Шэрон Балтер.

Многие скептики были неприятно удивлены провалом системы, в результате чего доверие населения к Центрам рухнуло. Эпидемия сполна проявила все недостатки американского здравоохранения, в том числе устаревшие технологии и сбои в системе отчетности.

The New York Times пишет, что именно Центры должны были возглавить борьбу с пандемий, но на деле их менеджмент оказался медлительным и нерешительным. В результате этого ведомство «совершило ошибки, которые подорвали реакцию Америки».

Напомним, США являются лидером по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией (1,8 млн) и числу жертв от COVID-19 (106 тысяч).