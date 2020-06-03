Семик 2020: что такое Троица умерших, традиции, обряды и гадания, что нельзя делать 4 июня

Семик, Зеленые святки, Русалии, Троица умерших — народные названия праздника, символизирующего окончательное наступление лета. Эти древнеславянские празднования в 2020 году начинаются 4 июня и связаны с Троицей.

Семик отмечается в седьмой четверг после Пасхи за три дня до Троицы. На Руси в этот день было принято поминать «заложных покойников», то есть тех, кто умер неестественной смертью и даже в могиле не нашел успокоения. Люди верили, что неотмоленные покойники ходят по земле, принимая участие в делах людей. Поминовение таких покойников на Руси считалось языческим обрядом, совершаемым как бы тайно, до «официального» церковного поминовения умерших, совершаемого в Троцкую субботу.

Традиции Троицы умерших

По традиции на Троицу умерших «заложных» покойников «кормили», выставляя за порог угощение, а также посещая кладбища и оставляя там еду и напитки. Могилы украшали зеленью, в основном ветками березы — главного троицкого дерева. Церковь обряд «кормления покойников» и отмечание Троицы умерших не одобряет, но в некоторых областях обычай жив до сих пор.

Обряды, привороты и гадания на Семик

Семик, как и Троица — на Руси был традиционным праздником девушек и женщин. В это время подросших девочек «посвящали» во взрослую девичью компанию. После девочка наравне со старшими подругами принимала участие в общих развлечениях незамужних девушек — посиделках, гаданиях и других обрядовых действах. Допуск до участия в традиционных обрядах означал, что девушка созрела для замужества, к ней можно засылать сватов.

В это время девушки совершали различные обрядовые действия с березой и другими растениями и, конечно, гадали на суженого. Плели венки, пуская их по воде, чтобы узнать, откуда приедут сваты. Завивали березки (плели косички из березовых веток), у кого с Семика до Троицы не расплетется, та и замуж выйдет первой.

В это время водили хороводы, а также колядовали, изображая разную нечисть, в первую очередь русалок, которые, как считалось, просыпались перед Троицей и даже выходили из воды на берег.

Растения, собранные на Троицу и в ближайшие к ней дни, считались целебными. Из них делали отвары, их сушили и хранили в тайных местах, а также толкли и добавляли в пищу. Такая «приправа» считалась отличным приворотным зельем. Девушки старались добавить толченые сухие троицкие растения в угощение тому, кому хотели понравиться; женщины — в пищу мужьям, чтобы те были добрыми, непьющими и работящими.

Что нельзя делать 4 июня, как задобрить русалок

В период Зеленых святок существовало много запретов, в основном касающихся женщин. Запрещалось сильно беспокоить природу, копая огороды и работая в поле (все полевые и огородные работы к этому времени должны были завершиться).

Строжайше запрещалось ходить в лес поодиночке, а также пасти в лесу скотину. Женщинам запрещалось рукодельничать, так как можно ненароком «уколоть» спицей или иголкой мертвых.

Особенно строгие запреты были относительно водоемов, поскольку обидеть русалку считалось очень опасным. Поэтому запрещалось стирать в открытых водоемах и, конечно, купаться. Самое страшное время — в полдень и в полночь: согласно поверью, именно в этот момент русалки выходили на берег. В это время даже подходить к водоемам считалось опасным.

Чтобы русалки не лютовали, их принято было задабривать, бросая в воду лакомства и полевые цветы. Девушки иногда бросали в реку свои скромные украшения, поскольку русалки имели славу больших модниц.

Как следует отгуляв Семик, на Руси начинали проводить поминальные обряды, связанные с Троицкой родительской субботой, когда происходило церковное поминовение умерших христиан.