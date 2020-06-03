Самонкин отметил, что западные соцсети стали чаще нарушать законы РФ в период пандемии

Москва, 3 июня. Американские Facebook, YouTube и Twitter давно нарушают российское законодательство, но ситуация с пандемией только обострила их противозаконную деятельность. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Эксперт отметил, что западные ресурсы, которые и до пандемии уличались в распространении фейков, стали использовать коронавирус как еще один способ дезинформации, а также напомнил, что они неоднократно блокировали публикации пользователей российского сегмента.

Самонкин констатировал, что американские платформы, к сожалению, не попадают под юрисдикцию России, поскольку их владельцы находятся за рубежом. Однако они функционируют на территории страны и получают с этого прибыль.

«По сути, это американские средства массовой информации, которые по разрешению Роскомнадзора работают в России как СМИ и извлекают прибыль, работая с российскими пользователями. Однако мы видим ярое нарушение нашего общего российского информационного законодательства, когда либеральный и прозападный контент обвиняет Россию в якобы неправильности ведения внешней политики. На фоне последних событий было много вбросов по поводу распространения коронавирусной инфекции в России», — высказался политолог в комментарии порталу «НьюИнформ».

Он напомнил ситуацию с Facebook, которая произошла 9 мая, когда соцсеть блокировала российский патриотический контент — посты с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом», при этом «оставляя прозападный и либеральный».

Эксперт уверен, что это происходило неслучайно. По его мнению, за каждым владельцем пресс-служб этих СМИ стоят американские структуры и организации, и небезызвестные ресурсы выполняют их госзаказы.

«Мы прекрасно помним, к чему привели события на Украине, тогда американцы вложили 4 млрд долларов, чтобы СМИ призывали к «справедливому» государственному перевороту, который вылился в кровавую гражданскую войну. У нас ситуация немного другая, но, в любом случае, мне кажется, что РКН нужно работать более усиленно в этом направлении», — пояснил специалист.

Самонкин заключил, что пандемия коронавируса стала еще одним доказательством важности закона об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета.