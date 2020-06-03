Соглашение РФ и Саудовской Аравии поднимет цену на нефть до $55 за баррель

Цена Brent в этом году восстановится на уровне 50-55 долларов за баррель. Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале Федерального агентства новостей.

Договорились

Саудовская Аравия и Россия предварительно смогли договориться о продлении на один месяц существующих сокращений добычи нефти ОПЕК+. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Россия при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 млн баррелей нефти в сутки.

Следующее заседание ОПЕК+ должно состоятся 9-10 июня, но может пройти уже 4 июня.

Сигнал для роста

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что цена нефти Brent в случае достижения официальных договоренностей в формате ОПЕК+ может вырасти до 44-45 долларов за баррель. И это произойдет уже в июне.

«Дальнейшее направление движения нефти будет зависеть от многих факторов. Положительные — это действие соглашения ОПЕК+, естественное сокращение добычи нефти в США и ряде других нефтедобывающих стран, постепенное восстановление спроса на нефть в мире», — пояснила Мильчакова.

Экономист напомнила, что Всемирный банк в обновленном прогнозе ожидает, что спрос на нефть в мире по итогам 2020 года упадет, но не на 20%, как ожидалось совсем недавно, а только на 9%. И такой прогноз является тоже определенным положительным сигналом для роста цен.

«Но есть и отрицательные сигналы. Например, новое обострение отношений между США и Китаем или пандемия коронавируса, которая пока отступает слишком медленно, а вакцины от этого вируса — только в стадии разработки. В итоге мы ожидаем, что цена Brent в этом году восстановится на уровне 50-55 долларов за баррель, но не ранее четвертого квартала текущего года», — рассказала Мильчакова.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев назвал договоренности России и Саудовской Аравии ожидаемым решением. После него котировки нефти могут превысить 40 долларов за баррель марки Brent.