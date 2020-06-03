Китай нанес сокрушительный удар по американской экономике

Пекин, 3 июня. Власти Китая предприняли решения, которые нанесли сокрушительный удар по экономике США.

Информационное агентство Bloomberg и ряд азиатских СМИ сообщают о том, что власти КНР запретили государственным компаниям осуществлять импорт сельскохозяйственной продукции из США. Данный шаг способен нанести серьезный экономический ущерб Вашингтону, а также подпортить рейтинг главе Белого дома Дональду Трампу.

«Это действие, если оно действительно было предпринято, является прямым нарушением договоренностей, которые были достигнуты в рамках так называемой сделки первой фазы переговоров по завершению американо-китайского торгового конфликта», — отмечают эксперты.

Власти Китая сознательно нарушают договоренности с Вашингтоном, которые были ранее достигнуты между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперты отмечают, что отказ государственных компаний КНР от импорта сельскохозяйственной продукции из США нанес сокрушительный удар по американской экономике, а также оказал негативное влияние на рейтинг Дональда Трампа, который планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.

Американские фермеры являются ключевым электоратом действующего главы Белого дома США Дональда Трампа. Снижение их доходов явно не послужит стимулом поддерживать действующую власть.

Торговое перемирие между США и Китаем оказалось временной паузой. При этом продолжение торговой войны между Вашингтоном и Пекином окажет негативное влияние на мировую экономику, а также на внутреннюю экономическую ситуацию в странах, которые имеют отношение к мировым рынкам.