Мини-мотоциклы из гаек и болтов делает сварщик в Тюмени. ФАН-ТВ

Хобби сварщика из Тюмени сложно назвать обычным. Станислав Черновасиленко создает миниатюрные версии известных мотоциклов. На столе у сварщика в ряд стоят Harley Davidson, BMW и другие известные марки.

Идея пришла Станиславу год назад. Сначала, по словам сварщика, мотоциклы получались не аутентично. Но благодаря поддержке семьи, он не забросил хобби, и модели получались лучше с каждым разом. Сейчас в коллекции Черновасиленко более 20 мотоциклов. В планах у сварщика организовать свою выставку, где будут представлены самые известные модели мотоциклов.

Интересная особенность миниатюр — все они сделаны из подручных средств. Вместо механизма — болты и гайки, вместо колес — железная пластина. При этом мотоцикл подвижный: можно повернуть руль или прокрутить колеса.

«Я использую похожие по смыслу мини-детали. Даже разбирая какой-то инструмент, там я нахожу интересные, похожие детали, которые в будущем я использую именно для постройки мини-копий», — рассказывает умелец.

Мини-копии Черновасиленко пользуются популярностью у покупателей. Большая часть сделанных им мотоциклов уже распродана. Себе он оставил только модели для будущей выставки.

Сварщик не собирается останавливаться только на мотоциклах. Станислав не исключает, что в будущем будет делать мини-копии машин или самолетов.