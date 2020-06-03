Ученые нашли в Сибири новый опасный вид клещей

Новосибирск, 3 июня. Российские ученые нашли новый вид клещей — гибрид таежного клеща и клеща Павловского, пишет журнал «Наука в Сибири».

Специалисты полагают, что в Сибирь клещ Павловского попал вместе с птицами из Приморского края. По словам микробиолога Нины Тикуновой, этот вид очень опасен.

Первый вид клещей питается кровью животных, а второй селится рядом с человеком. Его гибрид выживает в обоих условиях и переносит вирус клещевого энцфалита, бореллии, риккетсии и другие заболевания.

Пик активности клещей приходится на июнь, поэтому жителям Сибири нужно быть осторожными при прогулках в лесу. После возвращения домой важно тщательно осмотреть свою одежду и тело.

Если к коже присосался клещ, смочите его голову растительным маслом. Через какое-то время клещ сам отцепится — его нужно положить в спичечный коробок и отнести в местную лабораторию гигиены и эпидемиологии на проверку.