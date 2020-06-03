Кедми объяснил, как российский беспилотник «Посейдон» лишил США главного преимущества

Москва, 3 июня. Российские подводные беспилотники «Посейдон» ставят под угрозу безопасность США, поскольку нивелируют американское господство в океане. Такую точку зрения высказал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Уникальная новинка российской оборонки уже серьезно обеспокоила западных политиков. «Посейдон», представляющий собой управляемую торпеду-ракету, способен погружаться на одну тысячу метров, что делает его неуязвимым для американских подлодок. Благодаря атомному двигателю беспилотник может развивать скорость до 200 км/ч, передает «Экономика сегодня».

«Термоядерный взрыв на глубине приведет к волне цунами. Рассчитано, что такой взрыв создаст волну 270–450 метров высотой. Это один вариант. А если там будет возможность не взорваться под водой, а войти на 1,5 метра в грунт, будет землетрясение, которое приведет к цунами. И это совершенно другой порядок цифр», — объяснил применение «Посейдона» Кедми.

По его словам, взрыв бомбы с оболочкой из изотопов кобальта приведет к радиационному заражению всего западного полушария в кратчайшие сроки.