Делегация ПНС Ливии и Лавров провели переговоры в Москве

Москва, 3 июня. Представители так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обсудили с главой МИД РФ Сергеем Лавровым ситуацию в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел ПНС Мухаммед Тахир Сияла.

В среду, 3 июня, Сияла, а также замглавы президентского совета, вице-премьер нелегитимного ПНС Ливии Ахмед Майтиг прибыли на переговоры в российский МИД. Майтиг воздержался от заявлений в преддверии встречи.

Позднее, покидая российское дипломатическое ведомство, Сияла сообщил, что обсуждения еще не завершены.

«Мы еще не закончили», — сказал он РИА Новости.

На вопрос, вел ли он переговоры с Лавровым, тот ответил утвердительно. Он также добавил, что беседовал и с замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

По словам Майтига, который также вышел из здания МИД, переговоры продолжатся именно с Богдановым.

Ранее Богданов в Москве обсудил ситуацию в Ливии и Сирии с послом Египта Ихабом Насром. Стороны подчеркнули необходимость международных усилий для предотвращения эскалации напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке.