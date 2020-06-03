На фото протестов в США обнаружили «руку России»

Москва, 3 июня. «Руку Москвы» или «руку России» обнаружили пользователи на фото, сделанном во время протестов в США. В Сети шутят, что этот снимок «доказывает» мнимую причастность России к беспорядкам, охватившим Штаты.

Фото появилось на сайте Reddit. На снимке можно видеть сотрудника полиции Хьюстона, который с другими своими коллегами выражает поддержку темнокожему протестующему. Внимание юзеров привлекла татуировка стража порядка. На плече выбита надпись «Россия», чуть выше видно название российского города, но прочитать его целиком невозможно — часть тату скрывается под коротким рукавом форменной рубашки. Снимок бурно обсуждают и в российских соцсетях, пишет «Полит Россия».

«Рука Москвы! И это только левая. Они еще правую не видели! А на левой груди — профиль Сталина…» — пошутил в Twitter пользователь под ником Хрюн Моржовый.

Как отмечает «Царьград», нельзя исключать, что татуировка может быть просто фотошопом.

Хьюстон стал одним из очагов самых масштабных протестов против полицейского насилия. Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Он был убит при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). После этого сотни людей в этом городе начали громить магазины, поджигать полицейские машины, осаждать дома офицеров, причастных к смерти Флойда.

О том, что к протестам в США якобы причастна Россия ранее успела заявить бывший советник по национальной безопасности экс-президента Штатов Барака Обамы Сьюзан Райс. Никаких доводов в пользу своих слов она, правда, не привела. кроме личной убежденности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти обвинения, заявил, что Москва следит за происходящим в Штатах, но все это — исключительно внутреннее дело США. В МИД РФ в свою очередь заявили, что эти антироссийские обвинения являются ни чем иным как манипуляцией информацией.