Депутат Журова призналась, что пожалела о своей откровенной фотосессии

Москва, 3 июня. Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в студии программы «Судьба человека» рассказала, что очень жалела о своей откровенной фотосессии для спортивного журнала. Как уточнила спортсменка, в ее адрес раздавалось огромное количество негативных комментариев.

«Эту откровенную фотосессию мой тогдашний муж Артем Черненко мне еле разрешил. Мне казалось, что из этого может что-то получиться», — сказала она.

Как передает телеканал «Россия-1», депутат сильно пожалела о фотосессии.

«Меня до сих пор упрекают, что депутат разделся. Не надо фотографироваться в таком виде. Особенно, когда тебе твой мужчина говорит, что не стоит», — подчеркнула Журова.

Ранее актриса Анастасия Самбурская приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Кадры с фотосессии она опубликовала в своем Instagram. На видео звезда сериала «Универ» позирует на барной табуретке, держась за микрофон. На ней нет ничего, кроме нижнего белья с кисточками.

Пользователи восторженно отреагировали на кадры со съемок. Самбурской явно понравилась такая реакция поклонников. Видео в Instagram она подписала «Ожидайте выхода, мальчики и девочки!».