Эксперт рассказала, как обезопасить себя от токсинов в овощах и фруктах

Москва, 3 июня. Экс-глава АНО «Союзэкспертиза» Марина Циренина рассказала, что в недозрелых фруктах и овощах намного выше концентрация токсинов.

Самыми опасными продуктами являются фасоль и зеленый картофель. В них вредные вещества сохраняются даже после термической обработки, пишет издание Ura.ru.

По словам Цирениной, нельзя есть и недозрелые бананы. Опасность для организма также представляют гнилые плоды. Она порекомендовала не есть зернышки из косточек вишни, персика, миндаля.

В косточковых культурах, пояснила эксперт, содержится синильная кислота. Эта кислота очень вредна для человека. К сожалению, сейчас почти не осталось хозяйств, выращивающих фрукты и овощи без химикатов.

Специалист надеется, что садоводы используют допустимую норму химических веществ. Циренина добавила, что эти вещества постепенно накапливаются в организме.

Именно поэтому россиянам рекомендуют выращивать овощи на дачах самостоятельно или покупать у проверенных продавцов на рынке. Ранее агроном Михаил Воробьев дал рекомендации российским дачникам о высадке рассады в июне.