Вирусолог рассказал, когда в мире появится «надежный щит» от второй волны коронавируса

Когда большая часть людей приобретет иммунитет к коронавирусу и будет создана вакцина, то тогда можно говорить, что в мире появился надежный «щит» от второй волны COVID-19. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал вирусолог Вадим Покровский.

Эпидемия вернется

В мире может произойти повторный всплеск COVID-19, если вирус не купировать, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

«Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может быть очень разрушительной», — отметил Клюге.

По его словам, сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции не лучше, чем это было в начале года. В мире до сих пор не изобретена вакцина от коронавируса, а также отсутствуют эффективные методы его лечения, добавил специалист.

«Щит» от второй вспышки COVID-19

Заместитель директора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский указывает, что в России еще не прошла первая волна коронавируса, поскольку по стране ежедневно регистрируется восемь-десять тысяч случаев заражения инфекцией.

«Это уже стабильный показатель, но при этом столько же в среднем выздоравливает. Сейчас пока мы находимся на таком плато, которое позволяет нам обеспечивать больных с тяжелой формой коронавируса медицинской помощью. Мы даже можем некоторые стационары закрыть. Но это пока относительная стабилизация. Если ограничительные меры ослабить, то будет очередной подъем эпидемии, а особенно это касается Москвы», — пояснил Покровский в беседе с ФАН.

Ситуация с коронавирусом в России будет предсказуема тогда, когда в стране уже практически не останется заболевших, подчеркнул вирусолог.

«Когда все заразившиеся выздоровеют, то можно считать, что эпидемия ликвидирована. Пока же есть новые случаи, которые измеряются тысячами, то, конечно, могут произойти вспышки инфекции, — сказал Покровский. — Однако, если ограничительные меры будут продолжаться, то у нас ситуация не изменится. Со временем большая часть людей приобретет иммунитет или изобретут вакцину. Тогда можно будет говорить, что у нас есть надежный щит от второго подъема».

При этом нельзя исключать, что коронавирус может быть слабее во время второй волны. По словам Покровского, первым этот факт подтвердил французский микробиолог Луи Пастер, который пересаживал вирус бешенства от кролика к кролику.

«После 36-й пересадки у животного появился ослабленный штамм, который можно было использовать как вакцину. Поэтому теоретически это возможно, будем надеяться, что этот вариант будет работать с коронавирусом. Это довольно распространенная ситуация, когда вирус постепенно ослабевает, — рассказал академик РАН. — По одной из версий, вирусу невыгодно убивать свою жертву, а выгодно, чтобы она дольше ходила и распространяла его. Тогда у него будет больше шансов, чтобы перекинуться на других людей. А если жертва умирает, то она перестает быть источником инфекции. Поэтому идет отбор таких штаммов, которые менее агрессивны, но они могут быть более заразными».

Напомним, в декабре 2019 года произошли первые массовые случаи заражения коронавирусом в китайском городе Ухань. В ходе медицинских исследований удалось выяснить, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. За пару месяцев инфекция стремительно распространилась по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) придала ситуации статус пандемии.

По состоянию на 3 июня в России выявлено 432 тысячи человек, зараженных коронавирусом. Около 5,2 тысячи скончались. Примерно 195 тысяч полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.