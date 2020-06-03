Эксперты рассказали, перерастут ли бунты в американских городах в гражданскую войну в США

В США происходит глубочайший расовый раскол, и он никуда не денется. Подробнее о ситуации в Соединенных Штатах — в материале Федерального агентства новостей.

Американские бунты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над Вашингтоном в качестве «демонстрации силы». Это произошло на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на двух неназванных представителей Пентагона.

Однако источники не сообщили, какое количество и какой вид авиатехники был задействован.

На размещенных в социальных сетях видео и фотографиях заметно, как вертолеты пролетают низко над зданиями и зависают над людьми, которые находятся на улице, несмотря на введенный комендантский час.

«Охладить горячие головы»

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что с самого начала в некоторых городах, где проходили особо бурные акции протеста, появлялись военные вертолеты (помимо обычных полицейских). Они должны были «охладить горячие головы».

«Мол, сам вид этой техники заставит людей подумать о последствиях хулиганства. Сработало это на разгоряченную публику или нет — не берусь судить. Что касается «гражданской войны», не думаю, что дойдет до такого. Хотя подобный термин используется некоторыми газетами и к тем событиям, которые уже сейчас происходят. В очередной раз демонстрируется глубочайший расовый раскол в американском обществе. Он никуда не делся, он никуда не денется», — пояснил Владимир Корнилов.

Кроме того, заметил политолог, сейчас расовый раскол к тому же наложился на избирательную кампанию, что только помогает разжигать его сильнее. Сейчас обе стороны посчитали выгодным для себя его поддержание на некоторое время, заявляет эксперт.

Трамп перегибает палку

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что Трамп традиционно играет в «крутого парня», который никому спуска не даст. Но иногда он перегибает палку.

«Кому что, а мне эти демонстративные полеты живо напомнили Турцию, где над городами, населенными курдами, вот так же проводят демонстративные устрашающие полеты. Только там и вовсе бомбардировщики используются. Но это Турция, где десятилетиями идет вялотекущая гражданская война. В США вроде ничего такого не наблюдалось. Во всяком случае, до последнего времени. Или Трамп хочет, чтобы было как в Турции?» — добавил Дмитрий Родионов.

Эксперт напомнил, что в Турции заходят еще дальше — вводят в города танки и сметают целые кварталы. Только это для американского лидера будет гарантированный проигрыш на выборах. США — не Турция, там откровенного диктатора никто терпеть не будет.

«Другой вопрос, что нынешняя ситуация может сыграть и в пользу Трампа. Если ему удастся быстро подавить волнения — это особенно оценят те, кто от них пострадал. В той же Миннесоте традиционно демократический электорат, но все может измениться. Испытывающие потребность в «сильной руке» несомненно оценят, если Трамп эффектно и эффективно справится с проблемой. Если он проявит решительность, многие ему забудут его прежнюю невнятную политику в отношении пандемии», — рассказал Дмитрий Родионов.

Но, по мнению эксперта, это — палка о двух концах, которая может как помочь Трампу, так и потопить его. Американское общество поляризовано максимально со времен гражданской войны, и это крайне опасно.