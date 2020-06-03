Ученые объяснили, почему носители второй группы крови чаще заражаются COVID-19

Москва, 3 июня. Носители второй группы крови чаще заражаются коронавирусной инфекцией из-за генетической мутации. К такому выводу пришли европейские медики и молекулярные биологи.

Ученые обнаружили мутацию, проведя генетический анализ почти двух тысяч пациентов с пневмонией COVID-19.

«Наши коллеги уже находили свидетельства того, что группа крови может влиять на вероятность заражения вирусом. Наши опыты подтверждают это и указывают на то, что первая группа крови, действительно, снижает шансы заполучить COVID-19, а вторая – увеличивает их», — отмечают исследователи.

Согласно гипотезе ученых, это происходит из-за того, что мутации повышают свертываемость крови, передает «Взгляд».

Медики изучили влияние 8,5 миллиона вариаций в структуре генов на возможность заражения и ход протекания коронавирусной инфекции. Наиболее активными в этом плане оказались две мутации, расположенные на третьей и девятой хромосомах.

В первом случае мутация увеличивала вероятность развития тяжелой формы пневмонии нового типа в 1,77 раза, а вторая повышала шансы заражения в 1,32 раза.

Ученые заключают, что открытие объясняет не только зависимость вероятности заражения COVID-19 от группы крови, но и разную реакцию иммунитета на вирус SARS-CoV-2 у людей с одинаковым состоянием здоровья.