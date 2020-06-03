Трамп приказал ВВС США пролететь над Вашингтоном для «демонстрации силы»

Вашингтон, 3 июня. Боевая авиация ВВС США совершила показательный полет над Вашингтоном по главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой источники в Минобороны США.

По данным источников, пролет военной техники над Вашингтоном являлся «демонстрацией силы». Власти США продемонстрировали протестующим готовность применить военную силу против протестующих.

По словам очевидцев, вертолеты ВВС США пролетели над столицей, зависая над группами протестующих, которые находились на улице, несмотря на действующий комендантский час.

Кроме того, 2 июня более 700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США были переброшены на две военные базы, которые расположены рядом с Вашингтоном. Прибывшие десантники вооружены имеют снаряжение для подавления уличных беспорядков. Источники в Пентагоне отмечают, что операция носит название «Операция Фемида».

Напомним, в конце мая в США вспыхнула массовая волна протестов, причиной которой стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при грубом задержании сотрудниками полиции. Позднее протесты вылились в массовые беспорядки и мародерство. В 40 городах США был введен комендантский час.

К подавлению беспорядков привлечены все силы полиции и Национальная гвардия США. Американские правоохранители используют для разгона протестующих резиновые пули, перцовые патроны, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. При этом они ведут неизбирательный огонь по людям. К настоящему моменту известно о нескольких десятках случаев, когда полиция открывала огонь резиновыми пулями по журналистам.