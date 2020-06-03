Живущий в США российский футболист рассказал, почему его «устраивает» Трамп

Москва, 3 июня. Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Торбинский, проживающий в настоящее время в Майами, рассказал о своем мнении о президенте США Дональде Трампе.

Он заявил, что эксцентричный глава Белого дома его «всем устраивает».

«Трамп — человек из бизнеса, дает людям реализовывать себя и развиваться. Дает конкурировать, хотя в бизнесе тут все строго. Его путь мне ближе. Пусть [лучше] президентом США будет он, чем кто-то другой. Идет внутренняя клановая борьба за власть между демократами и республиканцами, но подход Трампа в управлении страной я понимаю», — сказал спортсмен в интервью для Sport24.

Ранее Торбинский делился впечатлениями о жизни в Америке. Футболист сравнил условия жизни в родной стране и за границей и пришел к выводу, что в России комфортнее. Из минусов Штатов он выделил для себя высокие цены, плохой сервис и большое количество бездомных. Он также подчеркнул, что ему ближе менталитет русских, и американцем он себя не считает.

До этого российский спортсмен сравнивал полицейских двух стран, сообщает RT.

Торбинский является воспитанником московского «Спартака». За столичный клуб он отыграл с 2002 по 2007 год. Спортсмен также выступал за «Локомотив», «Рубин», «Ростов», кипрский «Пафос», «Балтику», «Енисей» и «Краснодар».

Он также является серебряным призером чемпионата России и бронзовым призером чемпионата Европы в составе сборной РФ.