В Вашингтон перебросили военных. События дня. ФАН-ТВ

8 972 пациента с COVID-19 выздоровели Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 536, при этом выздоровели 8 972 пациента. Об этом сообщили в оперативном штабе. Таким образом, второй день подряд число вылечившихся превышает число новых выявленных случаев. Суточный рост числа инфицированных в стране снизился до рекордно низких 2%. В частности, в Москве зарегистрировали 1842 новых случая, в Подмосковье — 736, в Санкт-Петербурге — 380, Свердловской области — 357. Всего с начала вспышки коронавируса в стране выявили 432 277 инфицированных. Выздоровели из них уже более 45%. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, пройден.

Минобороны приступило к испытанию вакцины от COVID-19 В Минобороны России сообщили о начале клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Сегодня первая группа военнослужащих прибыла в специальное медучреждение при 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны. Здесь военные пройдут углубленное медицинское обследование и подготовку к проведению эксперимента по испытанию новой вакцины на людях. «Очень важным перед началом исследования является недопущение заражения добровольцев и медицинского персонала, который будет вместе с ними находиться, новой коронавирусной инфекцией. Поэтому добровольцы и медицинский персонал будут в течение 14 дней находиться в изоляции, где мы обеспечим тестирование их на отсутствие новой коронавирусной инфекции», — пояснил начальник Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко Евгений Крюков. Напомним, ранее вакцина успешно прошла проверку на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных.

Из-за беспорядков Пентагон перебросил в Вашингтон военных Пентагон перебросил более 1500 военных в окрестности Вашингтона, где продолжаются протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Военнослужащие находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но пока не оказывают помощь гражданским властям. За неделю акции протеста вспыхнули в более чем 140 городах США. Затем мирные акции переросли в беспорядки, нападения на полицейских и мародерство. Против демонстрантов полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. К слову, в ходе протестов уже погибли более 10 человек. Обстоятельства их смерти все еще выясняются. Ранее во многих американских городах был введен комендантский час, однако это не остановило людей, и они продолжают и митинговать.