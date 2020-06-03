Facebook заблокировал Instagram-аккаунт губернатора Воронежской области

Воронеж, 3 июня. Facebook решил заблокировать Instagram-аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в первый же день его регистрации в этой соцсети.

Причиной блокировки стала чья-то анонимная жалоба. Неизвестный пользователь посчитал, что Гусев якобы выдает себя за другого человека.

«Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но ее автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займет время», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уточняет телеканал 360, для разблокировки аккаунта требуется предоставить копию водительских прав, паспорта или другого удостоверения личности.

Напомним, функция сбора личных данных для подтверждения того, что все действия в аккаунте совершает именно тот пользователь, которому он принадлежит, была внедрена Facebook 29 мая. В американской компании обещали, что копии ID юзеров будут храниться в течение не менее 30 дней, но не более года.

На фоне этих требований эксперты в очередной раз призывали россиян в целях безопасности отказаться от использования зарубежного сервиса, который неоднократно оказывался в центре скандалов из-за массовых утечек личных данных ее пользователей по всему миру.

В частности, специалист в области информационной безопасности Виталий Вехов назвал Facebook агентом спецслужб США для получения разведывательной информации и персональных данных.

«Люди, использующие Facebook, по сути, хранят свои данные на территории США, и американцы пользуются этой информацией как им заблагорассудится, не взирая ни на какие законы», — предупредил он.

Отметим, что Facebook не только допускал утечку личных данных юзеров, распространение запрещенного контента, но и неоднократно блокировал аккаунты патриотически настроенных российских СМИ.

В частности, 3 апреля 2018 года без объяснения причин были заблокированы аккаунты Федерального агентства новостей в Facebook и Instagram. Причем никаких оснований для блокировки не было. Редакция ФАН расценила данные действия как политическую цензуру. В конце октября 2017 года сайт ФАН без объяснения причин был заблокирован сервисом Google.News. Спустя восемь дней материалы издания были разблокированы.