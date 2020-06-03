«Майдан в США»: Роман Носиков о том, как Шендерович либералов из котла спасал

Многим сейчас трудно: время такое. Экономический кризис, эпидемия. Трудно многодетным. Трудно врачам. Трудно больным. Но они держатся.

Всех жалко, всем сочувствуешь. Но никого так не жалко, как российских либералов. Им трудно, как никому.

Сами посудите: в США — самый натуральный Майдан. А Майданы надо поддерживать. Это базовая установка российского либерала: демократия — это когда любят гусей, жгут полицию и ставят на колени.

Но с другой стороны, Майдан-то — в США. Америку тоже надо поддерживать. Потому что это государство исключительной нации, Сияющий Град на Холме, лидер всего человечества. Какой же там может быть Майдан?

А с третьей стороны, бунт и беспорядки там происходят против Дональда Трампа, которого Штатам, как знают все эксперты «Эха Москвы» и «Цензор.нета», выбрали русские тролли. Опять же, убили чернокожего, а это значит «панду Трампа геть в Ростов»!

Но Сьюзан Райс, бывшая советница (или теперь положено говорить «советка»?) по национальной безопасности администрации экс-президента США Барака Обамы заявила, что ольгинские тролли как раз и провоцируют насилие и беспорядки на улицах США. А это значит — к черту негра! Никогда мы не будем братьями.

В общем, набранный из светлолицых легион СС (Содействия Свободе) «Абажур» попал в котел в полном составе, будучи не в силах уловить натренированными носами, куда подули ветры демократии и в какую сторону теперь наступать.

Возникла опасность грантового голода. Начались самоподрывы. Многие уважаемые участники борьбы стали спрашивать друг у друга телефон Маргариты Симоньян.

Как давно уже известно самим светлолицым, в случаях утраты подразделением боевого духа положено прибегать к двум средствам — к комиссарам и заградотрядам.

Чтобы до второго не дошло, нужно было срочно отыскать первого.

Не знаю, тянули они палочки, пускали по кругу шапку или просто посовещавшись выдали черную метку тому, кто больше всех надоел, но жребий становиться комиссаром и поднимать отряд в бой достался одному из самых опытных бойцов, Виктору Шендеровичу — кавалеру орденов «За взятие Му-Му» и «За взятие матраса». А может быть, Виктор Анатольевич где-то прочитал, что комиссары получают надбавку…

В любом случае Шендерович поднялся из окопа, достал фотографию объятого пламенем здания и произнес пламенную речь, призванную зажечь сердца бойцов. Стоит привести ее основную часть:

«Вот, собственно, какая квадратура круга вырисовывается. Так выглядит полицейский участок в Америке, — после открывшейся истории убийства в результате полицейского насилия. Не могу сказать, что меня радует это зрелище, но наша альтернатива — скотское молчание — радует еще меньше. Потому что на выходе из витка уличных протестов страна (можно надеяться) сдвинется в человеческую сторону, в сторону права и большей защищенности граждан. А из стойла никакого пути нет, только на бойню. P.S. И — да, именно так должно было выглядеть здание как минимум УФСИН после смерти Магницкого. Это спасло бы много жизней, включая жизнь Сергея Мохнаткина. <...> P.P.S. Выношу сюда из комментов (в помощь желающим объявить меня сторонником русского бунта и/или пойти с моим постом в прокуратуру): призыв к насилию и призыв уточнить причинно-следственные связи — это разные вещи. Мы сравниваем КРАЙНОСТИ — и их последствия. И высказываем свои мнения по этому вопросу. «Американский бунт», который мы видим сегодня, бунт отнюдь не бессмысленный. И к нему прилагаются свободные СМИ, суды, возможность смены власти etc. И он приведет к снижению насилия, несомненно. «Русская покорность» — оборачивается тяжелейшими человеческими жертвами. И не только в России».

Невозможно не онеметь от восторга при виде столько филигранной работы. Что важно отметить — атака состоялась, несмотря на сложности с определением противника и помехи в системе опознавания «свой-чужой».

При этом Америка оказалась не просто не при чем, а еще и на моральной высоте — целиком и вне зависимости от стороны конфликта. А подлежащим разбору на ближайшем партсобрании, перетекающем в комсомольскую оргию, оказалось рабское покорное быдло, которое никак не хочет жечь полицейские участки за Мохнаткина и Магницкого.

Направление атаки было выверено профессионалом своего дела настолько точно, что «Абажур», покинув окоп, оказывался сразу у кассы. Мое почтение. Так теперь мало кто может. На такое способна только старая советская школа.

Но я не был бы русским троллем, если бы все же не нашел один важный нюанс.

Виктор Анатольевич пытается представить нынешний американский бунт как эксцессивную реакцию общества на эксцесс государственной машины. То есть все как бы случайно погорячились, но теперь все быстренько исправят и заживут еще дружнее прежнего. Хотя это и трудно — настолько дружно жили раньше.

Но это совершенно не так. И не могло быть так. Общество не реагирует на случайности.

Позвольте мне напомнить такое подзабытое событие, как митинг на Манежной площади, когда многотысячная толпа футбольных фанатов вышла прямиком к Кремлю. Причиной послужило убийство группой юношей с Кавказа очередного русского мальчишки, после чего отделение милиции, в котором содержались задержанные подозреваемые, было оцеплено автомобилями кавказской диаспоры, и подозреваемых начали выпускать.

Никто бы тогда и не подумал выходить на Манежку, если бы оцепление с выпусканием к тому моменту не превратилось в старую добрую традицию: убийство, оцепление, выпускание, отъезд виновных на Кавказ с последующим закрытием дела. Тогда именно Манежке удалось окончательно сломать эту традицию.

С убийством копами чернокожего — та же история. Полицейская жестокость и убийство полицейским чернокожего — это не эксцесс и не случайность. Это американская традиция.

Каждый год в США полиция убивает около тысячи человек, то есть 6% от общего числа убийств в стране совершается полицией. Полиция убивает своих граждан больше, чем погибает американских солдат в Ираке.

К тому же, копы боятся чернокожих и презирают. И стреляют в них при первой же возможности — под песни о равенстве, толерантности и позитивной дискриминации.

Американское общество пропитано ненавистью. И жестокость полиции, и жестокость к полиции — это только симптомы системной болезни. А наблюдаемые нами погромы — первая ласточка из той стаи, что приближается к Сияющему Граду.

К сказанному стоит прибавить, что пословица «В Штатах не может быть цветной революции, потому что там нет посольства США» — уже не так верна, как раньше. Это посольство теперь есть. Это Демократическая партия, которая не смирилась с выбором граждан на президентских выборах 2016 года. И не намерена смиряться ни с каким их выбором, если он не совпадает с их собственным решением.

Эти люди, набившие себе руку на переворотах по всему Земному шару, в том числе на Украине, сегодня рассматривают Америку как непокорное государство, а его граждан — как диких аборигенов. Со всеми вытекающими последствиями. Естественно, аборигены очень скоро опознают в собственной элите узурпаторов.

Как же нам относиться к событиям в США? Как реагировать? Уж охранители-то точно должны занять чью-то сторону, в отличие от хитрых либералов, не так ли?

Да, это так.

В любой непонятной ситуации, включая гражданский конфликт в США, российский охранитель должен требовать от государства немедленно начать обустраивать Воронеж — и все остальные города и села Российской Федерации.