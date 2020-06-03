Бутина объяснила желание американцев найти «русский след» в массовых погромах

Девятый день продолжаются протесты в более чем 350 городах США из-за убийства полицейским темнокожего Джорджа Флойда. В 26 штатов введена военная полиция Национальной гвардии.

Правозащитница Мария Бутина, которая сейчас работает над книгой воспоминаний о своем тюремном заключении в США, поделилась с Федеральным агентством новостей опытом общения с темнокожим населением Штатов, высказалась о возможных причинах происходящего и оценила попытки привязать к протестам «российский след».

О том, что след американских демонстраций якобы может частично тянуться из России, заявила экс-советник по национальной безопасности США Сьюзан Райс. По ее словам, иностранные государства уже давно пытаются использовать болезненные для Штатов вопросы в соцсетях, чтобы сеять раздор среди американцев.

«Попытки найти в этих процессах русский след — странные для США, — говорит Мария Бутина. — Казалось бы, когда внутри страны такой серьезный кризис, надо обратить внимание на решение внутренних проблем».

Бутина рассказала, что во время работы над книгой пересматривает свои записи о пребывании в заключении и вспоминает об общении с темнокожими американками в женской тюрьме.

«Я обратила внимание на то, что в изоляторе Вашингтона большинство людей, с которыми мне пришлось столкнуться, были представителями любых других рас, кроме белой. Из примерно ста человек было только двое белых американцев, — отметила собеседница агентства. — Я еще тогда задумалась, почему так происходит. Можно было бы сказать, что эти люди совершают больше преступлений. Но у нас нет оснований полагать, что какая-то раса генетически неполноценна, поэтому сваливать всю вину на темнокожее население США было бы как минимум странно».

Мария приводит статистику: для темнокожих американцев вероятность попасть в тюрьму в пять раз выше, чем для их белых сограждан. В 2018 году темнокожие составляли 33% от всех заключенных в тюрьмах, при этом они представляют 13% от всего взрослого населения США.

«Мне удалось поговорить с заключенными в тюрьмах, и я поняла, что они находятся в замкнутом круге, — объясняет Бутина. — Вот Трамп недавно предложил «арестовывать, отслеживать людей, сажать их в тюрьму на 10 лет». Но чего он этим добьется? США — и так страна, где каждый год растет количество заключенных. Посадит он их на 10 лет, но потом на выходе получит еще более плачевную ситуацию».

Сейчас одна из главных предпосылок совершения преступлений — бедность, подчеркивает Мария.

«Люди живут в гетто, без возможности получить нормальное образование, без доступа к системе здравоохранения. Часто темнокожие рождаются в тюрьмах и там же потом заканчивают свои жизни, — констатирует она. — Но это игнорируется, и вина за протесты перекладывается на Россию».

Мария Бутина напомнила распространенную в тюрьмах США формулу «три горячих приема пищи и койка»: по ее мнению, многие темнокожие добровольно идут на мелкие правонарушения, чтобы в тюрьме пережить зимний сезон.

«Классика жанра — беременная темнокожая девушка в женской тюрьме, которая оказалась там в очередной раз, просто чтобы у нее была временная крыша над головой и еда, — рассказывает россиянка. — Кинуть таким людям подачку в виде пособия — не выход. Представьте разницу между слоями населения, когда белые люди, имеющие образование и работу, расплачиваются в магазине наличными, а рядом темнокожая женщина предъявляет социальную карточку и получает набор продуктов?»

Снимать темнокожих в Голливуде «ради равенства» — тоже не выход, считает собеседница ФАН.

«Это «квотирование» людей разных цветов кожи просто унизительно, причем для самих темнокожих, — отмечает Мария. — Люди должны иметь равные возможности на практике, а не в кино, но для этого Штатам необходимо перестроить всю систему распределения ресурсов в обществе».

Бутина вспоминает, как отнеслись к ней в тюрьме афроамериканки: по ее словам, сначала они смотрели на «русскую шпионку» — так называли Марию в новостях — настороженно, но потом встали на ее защиту и поделились едой и одеждой.

«Эти люди не доверяют государству, — объясняет собеседница агентства. — Думаю, в какой-то момент они решили, что раз им врут про их якобы благополучное положение, то возможно, врут и про то, что я враг. Знаете, русские там как темнокожие — гонимые и в меньшинстве. Поэтому мы с ними хорошо друг друга поняли».

По мнению Бутиной, желание американцев найти обязательный «русский след» в нынешних погромах — это попытка отвлечь внимание от внутренних проблем, от конфликта между белокожим американским истеблишментом и бедным темнокожим населением.

«Возможно, эту вспышку недовольства удастся погасить, — рассуждает Бутина, — Но этот кризис вернется, если не решить проблему нормальной оплаты труда, равного доступа к образованию, равного отношения... На этом может потерять свой стул не один чиновник, а возможно, потребуется корневой пересмотр структуры власти в США».

Добавим, что на данный момент, по подсчетам независимых СМИ, полиция задержала не менее 9,3 тысяч участников протестов в США. Больше всего протестующих задержано в Лос-Анджелесе (около 2,7 тысяч человек) и Нью-Йорке (около 1,5 тысяч человек), а также в Далласе, Хьюстоне и Филадельфии.

Суд по делу обвиняемого экс-полицейского должен состояться 8 июня. На следующий день в Хьюстоне пройдут похороны Джорджа Флойда.