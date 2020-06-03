Стариков: Нужно сделать так, чтобы бюрократы ООН не отмалчивались о зверствах ПНС Ливии

Пытки и насилие в неофициальной тюрьме нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии «Митига» получили огласку после освобождения выживших узников: местного жителя и российского моряка. Оба подали жалобы в Организацию Объединенных Наций, которая последние несколько лет игнорирует преступления «правительства» премьер-министра Файеза Сарраджа. Пока ООН не отреагировала на их обращения. Общественный деятель Николай Стариков считает, что помочь пострадавшим должны журналисты, которые могут и должны открыто говорить о проблеме. По его мнению, информационный резонанс сможет повлиять на организацию и вынудить ее отреагировать на происходящее в Ливии.

Пока двое граждан Российской Федерации, социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, практически год незаконно удерживаются в плену ПНС, другие чудом выжившие узники частной тюрьмы «Митига» заговорили. Выбраться из ливийских застенок удалось местному жителю Раджабу Макрахи. Он рассказал, что «министр внутренних дел» ПНС Фатхи Башага вырезал ему глаз ложкой во время одного из визитов в частный «изолятор». После освобождения мужчина обратился за помощью в ООН, однако ответа на обращение до сих пор не получил. Помимо этого, пострадавший подал иск против Башаги в Африканский суд по правам человека.

В Организацию Объединенных Наций обратился и сидевший в «Митиге» российский моряк Сергей Самойлов, который так же, как и Макрахи, пережил пытки, издевательства и другие лишения в плену у боевиков ПНС. Российский общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков объяснил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, что истории всех пострадавших в Ливии людей объединяют боевики ПНС, которые практикуют в стране похищения людей, пытки и работорговлю. Он рассказал, почему ООН не реагирует на зверства представителей узурпировавшего ливийскую власть Правительства национального согласия.

«К сожалению, после крушения СССР Организация Объединенных Наций оказалась под большим прессингом Соединенных Штатов Америки. Поэтому на сегодняшний день, если США и их европейские союзники признали кого-то «легитимным» правителем, то ООН автоматически делает тоже самое. Это объясняет, почему организация игнорирует такие вопиющие истории. ООН закрывает глаза на все кровавые злодеяния террористов ПНС Ливии, несмотря на многочисленные обращения и России, и пострадавших, которым чудом удалось выжить. Похищения, издевательства, пытки, разрушение ливийской государственности — все это сегодня происходит в североафриканском государстве», — подчеркнул эксперт.

Писатель напомнил, что ООН призвана сохранять и поддерживать мировую безопасность, а замалчивание проблемы — прямое нарушение основополагающих обязанностей организации. ПНС не просто незаконно узурпировало власть, но и привело в Ливию террористов ИГ1 и Аль-Каиды1 (террористические организации, запрещены в РФ), а также другие исламистские группировки, члены которых занимают руководящие места в так называемом «правительстве». Именно боевики ПНС похищают и калечат безвинных людей — как местных, так и иностранцев, что является прямым нарушением прав человека и международного законодательства.

«Мне кажется, что правильным в этой ситуации будет серьезное и объективное информационное освещение преступных действий так называемого ПНС. Нужно сделать так, чтобы бюрократы ООН не могли не слышать, не могли не знать, не могли и дальше отмалчиваться о происходящих в Ливии событиях. Поэтому пострадавшие, их рассказы, фактические доказательства в большом количестве и с разных площадок должны попадать в информационное поле не только России, но и Запада, откуда все будет доходить до ООН», — заключил Стариков.

Ранее скептическое отношение к работе Организации Объединенных Наций высказала правозащитница Мария Бутина, которая имеет собственный опыт взаимодействия с ее сотрудниками. Она напомнила, что подавала множество жалоб в профильные комитеты ООН во время заключения в американской тюрьме. Однако ни в момент нахождения в США, ни после освобождения организация не отреагировала на многочисленные обращения Бутиной. Тем не менее девушка выразила сочувствие узникам «Митиги» и посоветовала стучаться во все двери, поскольку главное говорить об этой проблеме громко, чтобы весь мир услышал.

1 Организация запрещена на территории РФ.