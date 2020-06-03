В Росавиации рассказали, кто может улететь из России в период пандемии

Москва, 3 июня. Пока эпидемия COVID-19 не побеждена, границы России и большинства других государств остаются полностью или частично закрыты. Несмотря на это, некоторые граждане могут выехать из страны.
Как пишут средства массовой информации, согласно поручению правительства, с 27 марта были введены ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из России в другие страны и обратно. По данным издания «Парламентская газета», исключения сделаны только для рейсов, на которых возвращают россиян, остающихся за рубежом (ввозные рейсы).
При этом также возможны грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, а также полеты по отдельным решениям правительства.
«На выезд ограничений не установлено. Есть временные ограничения на ввоз пассажиров из иностранных государств в связи с распространением COVID-19», — подчеркнули в пресс-службе Росавиации.
Напомним, первый замминистра транспорта, руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что авиасообщение внутри РФ будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах.
Нерадько сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты «находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок». Вместе с Роспотребнадзором ведомство разработало методические указания по поэтапному выходу авиации из ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Предполагается, что ограничения будут сниматься в три этапа.
Нерадько подчеркнул, что «сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения карантинных ограничений в регионах».