Live: Зачем НАТО проводит новые учения в условиях эпидемии?

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Защитники» Европы — угроза миру. Зачем НАТО проводит новые учения в условиях эпидемии?».

Несмотря на пандемию коронавируса COVID-19, США и НАТО продолжают свою военную активность в Польше и странах Прибалтики. Руководство НАТО ответило отказом на официальный призыв России приостановить военные учения на период пандемии. С 5 по 10 июня этого года в Польше на полигоне в Дравско-Поморске пройдет этап военных учений Allied Spirit XI, который непосредственно связан с более масштабным этапом Defender Europe 20.

Параллельно с этим учением пройдет учение Anakonda 20 с участием всех компонентов польских вооруженных сил. С 5 по 15 июня в Латвии пройдет многонациональные учения ПВО Tobruq Arrows 2020.

С 7 по 16 июня в Балтийском море пройдет учение НАТО Baltops-2020, участие в котором примут 19 стран. Ранее, 6 мая 2020 года, два стратегических бомбардировщика B-1B из Южной Дакоты провели учебное бомбометание на полигоне в Эстонии.

В рамках эфира в Медиагруппе «Патриот» пройдет презентация доклада «Защитники Европы — угроза миру. Почему НАТО проводит новые учения в условиях эпидемии?».

Авторы доклада:

— доцент Юрий Зверев, директор Центра исследований стран Балтийского региона Института региональных исследований Балтийского федерального университета;

— профессор Николай Межевич, представитель Санкт-Петербургского государственного университета.

В обсуждении примут участие ведущие российские эксперты в сфере глобальной и региональной безопасности:

— Владислав Воротников, доцент Московского государственного института международных отношений МИД России, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН;

— Дмитрий Данилов, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор Московского государственного института международных отношений МИД России;

— Оксана Петровская, профессор, ученый секретарь Российского института стратегических исследований.