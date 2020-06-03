Эксперт объяснил, как выжить в падающем лифте

Вашингтон, 3 июня. Американский инженер Эллиот Франк дал советы, как можно увеличить шансы выжить при падении лифта. По словам эксперта, важно правильно сгруппироваться.

Исследователь из Массачусетского технологического института занимается вопросами безопасности современных лифтов. Он отметил, что во время падения лифта нельзя садиться на пол.

Пассажир рискует сломать позвоночник и коленные суставы. В момент приземления лифта нельзя прыгать, добавил Франк. Поскольку можно получить травму головы, если не рассчитать свои силы, пишет издание Planet Today.

Лучше всего лечь в лифте на живот и обхватить голову руками. Таким образом удар распределится по всему телу и не сломает кости. Американец подчеркивает, что травмы зависят от многих факторов. Но, сгруппировавшись таким образом, шансов выжить намного больше.

Ранее сообщалось, что в Амурской области упал лифт с рабочими. Инцидент произошел в одном из торговых центров Благовещенска, пострадали два человека. Один из рабочих находится в тяжелом состоянии, второй пострадавший — в состоянии средней степени тяжести.