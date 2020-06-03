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Пускепалис назвал «несуразным» решение рассаживать зрителей театров в шахматном порядке

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Сергей Пускепалис

Известный российский киноактер и режиссер Сергей Пускепалис назвал смешным и несуразным решение рассаживать людей в зрительном зале в шахматном порядке после того, как осенью откроются отечественные театры.

Заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что не считает эффективным вариант, предлагаемый Министерством культуры России о рассадке зрителей в театре.

«Для меня это свидетельствует только об одном — о желании руководства ведомства как можно быстрее запустить работу таких учреждений [театров], — отметил Пускепалис. — На мой взгляд, это немного несуразно».

Художественный руководитель Ярославского театра драмы им. Федора Волкова и заместитель худрука МХАТ имени Горького по творческой работе обратил внимание, что зрители, прежде чем попасть в зал, будут не единожды контактировать друг с другом.

«Знаете, пока все в шахматном порядке рассядутся, они уже по 150 раз успеют вместе побывать на входе, где будет контроль, в фойе и в гардеробе, — сказал собеседник ФАН. — И что тогда? Мне кажется, лучше уж дождаться, когда будут сняты все ограничения. Ну, смешно просто...»

Сергей Пускепалис

Во втором случае можно будет сразу же собирать полные залы, добавил Пускепалис.

«Да, мы все в первый раз столкнулись с такой вот историей (пандемией коронавирусной инфекции. — Прим ФАН), — пояснил он. — Это предложение, наверное, будет сейчас обсуждаться. И, может быть, появится другое решение».

По мнению Пускепалиса, все же лучше дождаться, когда в России будут сняты абсолютно все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Новый сезон в российских театрах должен начаться в сентябре, заявила недавно министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, первое время посетителей станут рассаживать в зрительном зале в шахматном порядке. Это будет сделано для того, чтобы сократить до минимума шансы граждан заразиться новой коронавирусной инфекцией. Ранее в Минкультуры России оценили возможность повышения цен на театральные билеты.

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