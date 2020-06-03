Пускепалис назвал «несуразным» решение рассаживать зрителей театров в шахматном порядке

Известный российский киноактер и режиссер Сергей Пускепалис назвал смешным и несуразным решение рассаживать людей в зрительном зале в шахматном порядке после того, как осенью откроются отечественные театры.

Заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что не считает эффективным вариант, предлагаемый Министерством культуры России о рассадке зрителей в театре.

«Для меня это свидетельствует только об одном — о желании руководства ведомства как можно быстрее запустить работу таких учреждений [театров], — отметил Пускепалис. — На мой взгляд, это немного несуразно».

Художественный руководитель Ярославского театра драмы им. Федора Волкова и заместитель худрука МХАТ имени Горького по творческой работе обратил внимание, что зрители, прежде чем попасть в зал, будут не единожды контактировать друг с другом.

«Знаете, пока все в шахматном порядке рассядутся, они уже по 150 раз успеют вместе побывать на входе, где будет контроль, в фойе и в гардеробе, — сказал собеседник ФАН. — И что тогда? Мне кажется, лучше уж дождаться, когда будут сняты все ограничения. Ну, смешно просто...»

Во втором случае можно будет сразу же собирать полные залы, добавил Пускепалис.

«Да, мы все в первый раз столкнулись с такой вот историей (пандемией коронавирусной инфекции. — Прим ФАН), — пояснил он. — Это предложение, наверное, будет сейчас обсуждаться. И, может быть, появится другое решение».

По мнению Пускепалиса, все же лучше дождаться, когда в России будут сняты абсолютно все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Новый сезон в российских театрах должен начаться в сентябре, заявила недавно министр культуры РФ Ольга Любимова. По ее словам, первое время посетителей станут рассаживать в зрительном зале в шахматном порядке. Это будет сделано для того, чтобы сократить до минимума шансы граждан заразиться новой коронавирусной инфекцией. Ранее в Минкультуры России оценили возможность повышения цен на театральные билеты.