«Аэрофлот» внедрил электронные ваучеры для обмена билетов

Москва, 3 июня. Российский перевозчик «Аэрофлот» внедрил систему электронного ваучера, являющегося инструментом возврата билетов, сообщили в пресс-службе компании.

Оформление электронного ваучера взамен билета заработало в тестовом режиме с 23 мая. Его можно получить бесплатно вместо оформленного до 1 мая и неиспользованного билета.

Заказать ваучер можно до 31 декабря, он будет действовать в течение трех лет. Использовать ваучер можно при оплате билета с 15 июня на сайте «Аэрофлота».

Электронный документ действителен также при заказе билетов авиакомпаний «Россия» и «Аврора». Разницу между ценами на билет необходимо доплатить.

В пресс-службе отметили, что с подробной информацией о действии ваучеров можно ознакомиться на сайте или позвонить по телефону в контакт-центр.

В «Аэрофлоте» ожидают возобновление полетов за рубеж в третьем квартале 2020 года. Внутренние перевозки могут полностью восстановиться к осени.