В последнее время обстановка в Донбассе несколько обострилась, если это, конечно, применимо к продолжающемуся уже более шести лет конфликту. Telegram-канал «Южный ветер» с опорой на исторические особенности и текущую обстановку разбирает сценарии развития событий на юго-востоке Украины.

Для того, чтобы понять причину, предлагаем несколько углубиться в прошлое и разобраться в истоках этого гражданского противостояния. Как известно, все конфликты случаются из-за денег, и этот — не исключение.

В своем произведении «Дипломатия» бывший советник президента США по национальной безопасности (1969-1975 гг.) и генеральный секретарь (1973-1977 гг.) Генри Киссинджер озвучил основной проводник для американской политики — концепция «разделения, сдержек и противовесов». А для европейской политики — принцип равновесия.

По нашему мнению, именно эти принципы и стали причиной большинства конфликтов ХХI века, включая гражданское противостояние на Украине. За точку отсчета возьмем создание в июне 2001 года Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которая, по задумке Китая, должна была трансформироваться в единое экономическое пространство на всей территории Евразии, что превратило бы ее в самое крупное сосредоточение капитала без участия Вашингтона.

Через три месяца произошел теракт в Нью-Йорке. Началась эпопея борьбы с терроризмом, а также череда конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Сначала Афганистан (с 2001 года), затем Ирак (2003-2011 гг.), далее в ходе «арабской весны» инициированы конфликты в Сирии и Йемене. Все это затруднило расширение ШОС и позволило Вашингтону взять под контроль логистику из Китая по южному маршруту, обеспечив постоянное присутствие на Ближнем Востоке военных контингентов.

Против России, через которую проходит наиболее оптимальный логистический маршрут из Китая, кампания была начата примерно с 2003 года. Здесь необходимо отметить, что одновременно Москвой было инициировано создание единого экономического пространства на базе СНГ, велись переговоры о едином рынке с Европейским союзом.

В противовес была проведена череда переворотов:

Ноябрь 2003 года — в Грузии в ходе «революции роз» к власти пришел Михаил Саакашвили, стипендиат Конгресса США, прошедший обучение в Колумбийском университете, а значит, человек подмеченный и проводящий интересы Вашингтона.

Декабрь 2004 года — на Украине в ходе «оранжевой революции» к власти пришел Виктор Ющенко — человек, на первый взгляд, не связанный с США, но имеющий обиду на действующую власть Леонида Кучмы. В бытность премьер-министром с декабря 1999-го по апрель 2001 года Ющенко, пытаясь улучшить положение в экономике, перешел дорогу многим людям из ближнего окружения президента, в том числе руководителю администрации президента Виктору Медведчуку. Итогом стало незаслуженное вынесение парламентом вотума недоверия кабмину и отставка Ющенко.

Обе эти личности проводили явно антироссийскую политику и вели курс на разрыв отношений с Москвой. Для создания образа «агрессора» тогда была использована авантюра Саакашвили в Южной Осетии, которая завершилась «операцией по принуждению Грузии к миру» в августе 2008 года. Именно она стала катализатором для полного разрыва грузино-российских отношений.

Правление этих двух личностей довольно быстро закончилось, сначала на Украине — в 2010 году, а затем и в Грузии — в 2013 году, и ознаменовалось приходом если не пророссийской, то довольно лояльной к Москве власти. На этом фоне в 2010 году в ходе российско-германо-французского форума был согласован план о создании к 2020–2025 году единого экономического пространства ЕС-Россия. Согласно «концепции разделения, сдержек и противовесов» Киссинджера, это требовало немедленного ответа от США. И он не заставил себя ждать — в конце 2013 года на Украине случилось очередное восстание, которое вылилось в гражданскую войну.

Дальнейшее воссоединение России с Крымом и события в Донбассе положили начало санкционной политике против Москвы и сделали невозможным перспективу создания свободного рынка на всей Евразии с ее участием. Кроме того, усилившаяся антироссийская риторика со стороны Украины и меры по закрытию границы с Россией несколько осложнили логистику товаров из Китая, оставив один путь — через Белоруссию. Сама гражданская война была использована Вашингтоном для продвижения своих интересов на Украине, в основном экономических.

Здесь можно вспомнить продажу Украине ПТРК Javelin, пролоббированной Куртом Волкером в интересах компании Raytheon Company, поставки бронеавтомобилей Hummer, обслуживание которых производится американской стороной за счет ВСУ. И самый известный пример — Джо Байден, на тот момент вице-президент США, продвигавший интересы своего сына.

Проводником интересов Вашингтона на Украине был ее бывший президент Петр Порошенко, которого, собственно, в этих целях и поставили. Есть еще интересный факт: с 2014 года по 2020 год, несмотря на расходы с президентскими кампаниями, избавление от имеющихся активов, его состояние увеличилось на 100 млн. долларов (с 1,3 млрд до 1,4 млрд долларов). Особенно запомнился последний год президентства Порошенко — это и провокация в Керченском проливе, и создание автокефальной украинской церкви, и покупка турецких ударных беспилотников Bayraktar.

Здесь хотелось бы подробнее остановиться на организованной с 2017 года националистами (которые подконтрольны либо СБУ, либо МВД) железнодорожной блокаде Донбасса, переправившей потоки угля на Украину через территорию России. Соответственно, добавлялись посредники и стоимость. То же касается и реверсных поставок газа, опять же российского, но через посредников — зачастую украинских компаний. Этим и объяснялось практически топтание на месте с украинской стороны в вопросе выполнения Минских соглашений.

И вот весьма «неожиданно» в ходе выборов 2019 года к власти пришла новая фигура — Владимир Зеленский. Не без помощи европейских стран, ведомых принципом равновесия, нарушенным из-за выхода Великобритании из ЕС и желания восстановить прежние отношения с Москвой.

И на первых порах Зеленский действительно демонстрировал желание к мирным устремлениям:

— хоть и со скрипом, но осуществлено разведение войск на трех участках линии соприкосновения в Донбассе;

— в ноябре наконец-то Украиной подписана «формула Штайнмайера», обязывающая внести в конституцию статьи об особом статусе Донбасса;

— в декабре проведена встреча лидеров «нормандской четверки» (России, Германии, Франции, Украины), определившая дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.

Однако с начала 2020 года наметилась тенденция смены Зеленским вектора на отход от Минских соглашений.

Возможно, это связано с сопротивлением выгодоприобретателей противостояния. Возможно, это условие Международного валютного фонда, где доминирующие позиции у США. Тем более в этом году Украине необходимо выплатить фонду порядка 17 млрд долларов долга: 13 млрд основной части и 4 млрд — проценты. А может это проделки Трампа, пытающегося выбить у основного соперника Байдена главный козырь перед выборами. В пользу последнего говорит лежащий с 17 декабря 2019 года на утверждении в Конгрессе США законопроект S.1189 «Прекращение злонамеренных действий от террористического акта России», поданный одним из его сподвижников — сенатором-республиканцем Кори Гарднером.

Четкий курс на разворот наметился примерно с марта, когда Киеву удалось пролоббировать увеличение бюджета смешанной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине на наблюдательные миссии. Сейчас активно продвигается идея расширения СММ ОБСЕ с двух пунктов пропуска на всю границу РФ с ДНР и ЛНР.

Апофеозом стало объявление в начале мая главой офиса президента Украины Ермаком ряда инициатив:

— расширение представительства в контактной группе;

— подмена представителей республик некими «переселенцами» с Донбасса;

— переход предприятий ДНР и ЛНР в налоговую юрисдикцию Украины.

И все это на фоне полного игнорирования парижских договоренностей и Минских соглашений — в течение мая было проведено три встречи минской контактной группы, и все безрезультатны по причине позиции Киева.

Кроме того, в мае стало известно о подготовке изменений в украинское законодательство касательно разрешения призыва оперативного резерва первой очереди на шесть месяцев без мобилизации и утверждения парламентом — исключительно по указу президента. К концу мая Зеленским была подписана программа комиссии Украина-НАТО на 2020 год, где также прописано инициирование консультаций по поводу развертывания миротворцев ООН на Донбассе и продвижение тезиса «Россия — сторона конфликта», что необходимо для последующих попыток лишения права вето в Совете Безопасности по украинской повестке.

Учитывая постоянное блокирование комиссий Украина-НАТО, Зеленский пошел на мировую с Венгрией, предложив план по урегулированию межгосударственных отношений, где даже согласился на создание автономии в Закарпатской области в ущерб национальным интересам. Это говорит как минимум о важности выполнения текущего годового плана.

На этом фоне продолжаются обстрелы на линии соприкосновения, которые 16 мая привели к повреждению линии электропередач в Луганской области, питающих Алчевский металлургический комбинат — крупнейшее предприятие ЛНР. Благодаря наличию резервных источников это привело только к снижению его мощностей.

Продолжившиеся обстрелы вынудили главу ЛНР Леонида Пасечника пойти на ответные меры и 19 мая объявить о переводе подразделений народной милиции в полную боевую готовность. Далее, 20 мая, также в БГ «Полная» перевелась группировка объединенных сил ВС Украины, а за ней и Народная милиция ДНР. В этом состоянии они находятся до сих пор, что тоже не прибавляет сторонам договороспособности. Стоит оговориться, что ни о каком наступлении как ВСУ, так и ополчения, речи не идет. По крайней мере — пока.

Говоря о перспективах, по нашему мнению, возможно четыре варианта развития событий:

первый — вхождение ДНР и ЛНР на правах отдельных субъектов в состав России;

второй — ввод международного контроля по границе республик Донбасса и РФ. Затем в октябре одновременно с местными выборами на Украине Киев попытается инициировать тем или иным способом голосование в ДНР и ЛНР под международным контролем и по украинским законам;

третий — до конца 2020 года (и особенно в случае победы Байдена) будут реализованы попытки лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН по украинской повестке (для этого необходимо признание стороной конфликта), в дальнейшем будет проведена «миротворческая» операция;

четвертый — в случае стагнации других планов в конце 2020-го или в 2021 году на Украине проведут очередной Майдан, что может пустить ситуацию по непредсказуемому сценарию.