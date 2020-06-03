Не только Погребняк. Кто из российских футболистов победил коронавирус

Футболист «Урала» Павел Погребняк победил коронавирусную инфекцию и выписался из больницы. Кто еще из российских футболистов смог одолеть COVID-19? Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Павел Погребняк («Урал»)

О положительном тесте футболиста на COVID-19 стало известно 22 мая. Пресс-служба «Урала» сообщила, что заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме, а его здоровью ничего не угрожает.

«Муж поехал в Екатеринбург на сборы! Никаких симптомов. Ничего беды не предвещало! По прилету сдали анализы! Паша — COVID-положительный. Шок», — писала тогда супруга футболиста Мария Погребняк в своем Instagram-аккаунте.

Позже стало известно, что коронавирусная инфекция диагностирована у всех членов семьи Павла Погребняка: Марии, их троих сыновей и матери спортсмена.

Утром 3 июня президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Павел Погребняк выписан из больницы.

«Запрета находиться с командой нет. У него взяли все необходимые тесты, они отрицательные», — сказал Иванов в комментарии РИА Новости.

Константин Плиев («Рубин»)

Перебороть коронавирус смог и защитник казанского «Рубина» Константин Плиев. Среди игроков клуба всего были зафиксированы два случая заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-положительными оказались защитники Николай Поярков и Константин Плиев.

«Сейчас Николай Поярков находится на самоизоляции в казанской квартире. Ранее положительный тест на COVID-19 в родном Владикавказе сдал игрок «Рубина» Константин Плиев, который продолжает оставаться дома в Северной Осетии», — сообщал сайт «Рубина» 27 мая.

Спустя несколько дней, 29 мая, главный тренер казанцев Леонид Слуцкий сообщил, что Константин Плиев победил COVID-19.

«Положительный тест был у Кости Плиева, но сейчас он уже сдал два отрицательных теста и через несколько дней присоединится к команде», — приводит слова Слуцкого сайт «Рубина».

Роман Зобнин («Спартак»)

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин тоже переболел COVID-19. Клуб сообщил о возвращении своего игрока в «боевые ряды» 25 мая.

«Наш вице-капитан прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией. Результаты показали, что Рома полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам», — говорится в сообщении «Спартака» в Twitter.

Сам Зобнин рассказал о своей борьбе с болезнью спустя несколько дней. Его цитата появилась в Twitter сборной России по футболу. Спортсмен рассказал, что переболел COVID-19 в бессимптомной форме, и температура не повышалась.

«Правда, потерял обоняние. Я люблю молочные продукты, и когда их употреблял, заметил, что не чувствую вкус кефира, а разные фруктовые йогурты для меня кажутся одинаковыми», — сказал Роман Зобнин.

Коронавирусная инфекция также была обнаружена у хавбэка «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признался, что переболел коронавирусной инфекцией. В комментарии СМИ 20 мая он заявил, что уже здоров и сдал три отрицательных теста. Сулейманов рассказал, что заболел в начале мая и проходил лечение в больнице. Футболист уверяет, что просил клуб не рассказывать о его заболевании.

«Я сам попросил клуб никому об этом не сообщать, чтобы лишний раз не беспокоить своих близких. Болезнь протекала в легкой форме, я выздоровел, сдал все тесты. Я полностью здоров и нахожусь дома», — сказал Сулейманов в комментарии Sport24.

23 мая пресс-служба «быков» сообщила, что все тесты футболистов, тренерского штаба и персонала клуба дали отрицательный результат.