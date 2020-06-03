Обманутые Турцией сирийские наемники жалуются на судьбу и хотят вернуться на родину из Ливии

Сирийские наемники, переброшенные Турцией в Ливию, рассказали о лжи Анкары, обманувшей их после вербовки. Профессор МГУ Александр Вавилов, говоря о сложившейся ситуации, рассказал, как в дальнейшем будет складываться ситуация с наемниками.

Накануне генерал-майор Ахмад Мисмари, представляющий Ливийскую национальную армию (ЛНА), опубликовал еще одну аудиозапись, доказывающую использование сирийских боевиков в Ливии. Джихадист из Сирии рассказал, что шесть месяцев назад он попал в североафриканскую страну, поверив обещаниям турецких вербовщиков.

Мужчина заявил, что денег он, как и его соратники, не увидел. Анкара фактически самоустранилась от выплат зарплат, несмотря на все обещания. Боевик также подчеркнул, что контракт на участие в боях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) был подписан на три месяца, однако в Ливии он уже находится на протяжении шести месяцев, а возможности вернуться на родину не имеет.

Профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов отметил, что та ситуация, в которой оказались сирийские наемники, не вызывает удивления.

«Видите в чем дело, поманили их хорошей зарплатой, сказали: «В Сирии, допустим, вы получаете 100 долларов, а в Ливии будете получать 300». Поманили всякого рода другими лакомыми кусочками. А потом, как это обычно бывает, когда завезли в страну, их, по существу, во многом бросили», — пояснил собеседник ФАН.

Александр Вавилов предположил, что наемники попытаются добиться улучшения своего положения, но заметил, что массовых восстаний не произойдет — боевики перестанут жаловаться, если получат деньги. Остальное их не интересует.

«Как дальше будут развиваться события — тут несколько вариантов. Или они могут поднять определенное восстание для того, чтобы добиться своих прав, но они наемники — им самое главное деньги плати, они будут работать, будут сражаться. Или же начнется потихонечку оттуда бегство, но бегство сложно предположить. Почему? Потому что, все-таки, выбираться из Ливии, из страны, сильно пострадавшей от кризиса, непросто. Это и денег стоит, и нужно искать коридоры и пути. Их туда привезли, в основном самолетами, а сейчас выбраться самосильно достаточно непросто. Это сложный момент. Везде и полиция, и военные», — добавил Вавилов.

IRINI используется европейцами для контроля мигрантов, а для не поставок оружия из Турции

Эксперт по Ближнему Востоку отметил, что европейцы пытаются контролировать ливийское побережье, намереваясь сдержать поток нелегальных мигрантов. Однако, как показывает европейская миссия IRINI, они никак не препятствуют поставкам оружия из Турции в Ливию. У ливийского побережья на постоянной основе наблюдаются турецкие суда, которым не препятствуют корабли миссии.

«Они не будут блокировать друг друга, они в этом отношении будут друг другу противостоять. Речь идет о том, что цели Турции и цели кораблей НАТО различаются. Здесь будет противостояние словесное, политическое, дипломатическое. Несомненно, какого-то конкретного и серьезного столкновения не ожидаю. Будут упрекать, но дальше упреков и словесных атак не последует», — заключил Вавилов.

Попавшие в плен сирийские радикалы не раз указывали на роль Турции в ливийском кризисе. Именно ее усилиями в страну доставляются тысячи наемников из Сирии. Сейчас их численность, согласно данным ЛНА, составляет около 17 тысяч человек.