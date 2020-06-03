Модный директор Vogue UA удалила возмутивший украинцев пост о «гражданской войне» в стране

Киев, 3 июня. Директор отдела моды украинского модного журнала Vogue Юлия Пелипас извинилась за свой пост о «гражданской войне» на Украине. Девушке пришлось объясняться перед теми, кто не считает, что в 2014 году Киев напал на собственных граждан.

Скандальная публикация Пелипас имела отношение к протестам в США, но в ней она написала, что была свидетельницей гражданской войны на Украине.

«У меня нет слов, чтоб описать то, что происходит в мире. Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране. И это были самые болезненные события в нашей жизни. Сегодня я совсем не уверена, что сделала правильно, дав жизнь двум людям в этом мире, который сошел с ума. Мира, любви и терпения всем», — говорилось в первом посте девушки.

Волну возмущения многих украинцев вызвало предложение «Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране». Не все соотечественники Пелипас согласны с тем, что шесть лет назад киевские власти начали военное наступление против своих земляков, поэтому увидели в ее словах «fashion-зраду». Модному директору пришлось срочно удалять пост, извиняться и оправдывать фразу ошибкой.

«Я признала свою ошибку, но этого оказалось недостаточно, учитывая количество абсурдной грязи. Поэтому объясняю, как это случилось. Мой телефон, Т9 и привычка делать все второпях. Я патриот своей страны. И люблю свой народ. Признаю, какой позор получился с этой ошибкой. Но это не повод делать из меня врага. Опомнитесь. Дорогие хейтеры, я буду удалять вашу грязь, потому что это мое право. Всем добра», — объяснилась Пелипас.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против республик Донбасса ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве, состоявшегося в феврале того же года. В результате гражданской войны в стране погибли тысячи мирных граждан.