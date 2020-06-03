Королевский театр Бельгии создал неожиданную рекламу с кадрами потасовок депутатов Рады

Как уточняет украинский портал «Бабель», в промо-кампании использованы фрагменты потасовки члена «Свободы» Игоря Мирошниченко с коллегами-коммунистами, а также знаменитый захват сторонника экс-лидера Украины Петра Порошенко Олега Барны, которым он поймал на тот момент премьера страны Арсения Яценюка в декабре 2015 года.

Брюссель, 3 июня. Королевский оперный театр Бельгии La Monnaie создал неожиданную рекламу сезона 20/21 с использованием фото и видео драк депутатов Верховной Рады Украины. Новый ролик можно увидеть в официальном аккаунте театра на YouTube.

Кроме того, на видео есть инцидент с забрасыванием яйцами экс-кандидата в президенты Украины Владимира Литвина в 2010 году.

В пояснении к кампании в театре указали что человечество вошло в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности в мире.

«Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом», — сообщается в аннотации к сезону, который стартовал в марте.

Перебранки между депутатами Рады случаются довольно часто. Иногда они проходят на словах, а иногда — с применением физической силы. В начале февраля представитель партии «Слуга народа» Максим Ткаченко использовал ненормативную лексику в ходе словесной стычки с коллегой из «Батькивщины» Алексеем Кучеренко во время обсуждения законопроекта о рынке земли. В декабре уже другие украинские парламентарии подрались на заседании аграрного комитета.