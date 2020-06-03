Эксперты объяснили, почему Украина осмелилась критиковать США из-за саммита G7

Соединенным Штатам Америки Украина больше не нужна. Киев осознает, что проблемы Вашингтона перестают интересовать международное сообщество. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказали политолог Андрей Иванов и политтехнолог, политолог Наталия Елисеева.

Украина недовольна

Приглашение РФ на саммит «Большой семерки» (G7) даже в качестве гостя подтвердит эффективность внешней политики Москвы. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, идея американского президента Дональда Трампа пригласить РФ «упростит задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника группы и ослабления международной санкционной политики».

Украина рассчитывает на то, что Соединенные Штаты проявят солидарность в деле защиты украинского суверенитета и территориальной целостности.

Украина больше не нужна

Как отметил Андрей Иванов, по большому счету России ехать на саммит G7 совершенно незачем. Это объединение не может решить даже свои внутренние проблемы. Трамп сейчас, пригласив Россию, Индию и Южную Корею, пытается создать коалицию против Китая.

«Россия не должна втягиваться в эту игру. Но интересно, что США начали критиковать на Украине. Там, видимо, решили, что терять больше нечего. Ранее на Украине могли критиковать и уговаривать Европу, но беспрекословно слушались США. Теперь получается, что и Соединенным Штатам Украина не нужна. Для России это хороший знак, так как дает надежду, что отношения между Москвой и Киевом войдут в лучшее русло», — пояснил Андрей Иванов.

Как отметила Наталия Елисеева, осмелившаяся критиковать США Украина осознает, что ее проблемы перестают интересовать международное сообщество. Это грозит Киеву потерей определенных преференций и финансирования.

«Тем не менее подобные заявления были всегда. Украинские представители до сих пор не смогли понять, что являются лишь игрушкой в руках ЕС и США. Выстраиваемая Украиной стратегия строилась на конфронтации с Россией. Подобная стратегия изначально была удобна тем же Штатам. Однако в рамках противодействия Китаю и сбора антикитайской коалиции, чем, по сути, и будет являться саммит, Россия гораздо важнее. Вопрос не в том, как ответит Россия, вопрос в том, что Украина больше ничего не может предложить ни Евросоюзу, ни Соединенным Штатам», — заключила Наталия Елисеева.

Ранее президент Соединенных Штатов сообщил, что собирается отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны — Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. Позднее директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара сообщила, что саммит в подобном формате позволит обсудить «будущее Китая».

В свою очередь, в Кремле сообщили, что пока не знают, является ли желание Дональда Трампа позвать РФ на встречу «Большой семерки» официальной инициативой.