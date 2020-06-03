Иллюзионист Сафронов ответил жалующимся на безденежье звездам шоу-бизнеса

Российский иллюзионист и телеведущий Сергей Сафронов подверг критике звезд отечественного шоу-бизнеса, которые во время пандемии коронавируса жалуются на тяжелую жизнь и катастрофическую нехватку денег.

Один из трех представителей известной семьи иллюзионистов Сергей Сафронов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал жалобы «бедствующих» в период пандемии артистов.

«Говорить о том, что на нас «забили», некорректно и неправильно»

— Сергей, многие российские звезды жалуются на сложности во время периода самоизоляции. Концертов нет, шоу нет, поэтому и денег, соответственно, тоже нет. Что скажете?

— Вот смотрите, если включить какие-либо новости, то мы услышим следующее: то звезда напилась, то звезда попала в аварию, то звезда выкинула, там, детей из дома и так далее. У них есть этот инструмент, который называется «СМИ», где можно сказать, что «мы пострадали, мы голодные». Но в той же самой ситуации находятся и, так сказать, обычные люди, — 99 процентов из них не имеют, как это назвал Иосиф Пригожин, «подушки безопасности». Вот те, кто ее не имеют, к сожалению, не то, чтобы умирают с голоду, но наверняка испытывают определенные трудности, занимают у друзей, родителей...

— При этом жалуются именно те, у кого, как говорится, денег куры не клюют.

— То, что артисты пользуются средствами массовой информации и начинают плакаться, конечно, чести им не делает. Потому что вся страна находится сейчас в тяжелом положении. Просто нужно собраться.

Тем более не надо забывать, что во время самоизоляции расходы в несколько раз уменьшаются. Тебе не надо тратиться на бензин, на поездки. Ты пошел в магазин, купил продукты, запас на неделю. А те, кто ездят на работу, тратятся на поездки, на бензин, соответственно, и зарабатывают. Их доход остается прежним.

— Необходимо отметить, что самые «главные» звезды живут, в основном, в Москве, где ситуация все же не самая плачевная.

— Да, не надо забывать, что у нас за МКАДом заработная плата часто колеблется от двух тысяч рублей до двенадцати тысяч. Может, я немного утрирую, но, тем не менее, зарплаты там, будем честными, небольшие. Тяжело всем.

Знаете, не так давно я, несмотря на период самоизоляции, был на одном из телевизионных ток-шоу, где несколько артистов и актрис жаловались, что у них уже бессонные ночи, что они не знают, сколько это все еще продлится, чем кормить свою семью, и что уже заканчиваются деньги. То есть паника среди артистов есть. Я это вижу и прекрасно понимаю.

Вот тот же Иосиф Пригожин говорит, давайте создадим свой профсоюз, объединимся и пойдем, значит, с предложениями к власти. Это, может, и хорошо. Но делать себя в виде исключения и говорить о том, что ну, вот пенсионерам хоть что-то дают, а нам — ничего... Это же ложь! Потому что каждый артист имеет свое ИП и действительно получает поддержку от государства. Пускай 12,5 тысяч рублей, но получает. А пенсионеры — бывает, и меньше получают. Поэтому поддержка у нас имеется. И говорить о том, что на нас «забили», некорректно и неправильно.

— Есть у вас какие-то конкретные примеры такого неподобающего поведения?

— Не то, чтобы я оказался в шоковом состоянии, но реально удивился, когда некий артист, не буду называть его фамилию, дал интервью в своем замке и высказался в том плане, что, «ну вот мы тут с ребятами, с моими братушками, скинулись, и наконец-то у меня появилась крыша над головой. Ну, мы поржали немножечко, хлебушка поели, водички попили. Вот тут у меня все отделано золотом, вот здесь я делаю домашний кинотеатр, а вот здесь будет сауна».

Дружище, тогда не надо говорить, что тебя не поддерживает государство, у тебя нет «подушки безопасности», и ты умираешь с голоду! Ну, это же все вранье! Поэтому ему и не верится.

«Некрасиво, когда «царь» из своего замка кричит о помощи»

— Но существуют, наверное, и обратные примеры?

— Я видел видеоролик об одном дрессировщике цирка из какого-то города, это не две столицы, а действительно из очень далекого, скромненького такого. Сейчас, в момент самоизоляции, он вынужден работать курьером! Вот это я понимаю. Да, сердце кровью обливается от того, что артист цирка пошел работать волонтером. Но в этом ничего постыдного нет. И мы понимаем, почему человек пошел работать не по своей профессии.

Однако когда кто-то выступает из своего замка и говорит: «ребята, помогите, поддержите...» Ну, сдай комнату, я ни в коем случае никого не принижаю, гостям столицы! Продавай билеты в свой домашний кинотеатр. Устраивай у себя в сауне вечеринки. Я утрирую, конечно. Однако это некрасиво — «царь» из своего замка кричит о помощи.

— Что уж говорить о тех, у кого нет таких замков и нет таких доходов?

— У многих людей дилемма — покормить корову, чтобы утром дала молока, или себе взять кусок хлеба. И такое происходит не так уж и далеко от Москвы. У меня сосед по даче стал своим курицам давать в два раза меньше зерна — решил сэкономить и посмотреть, что получится. И те перестали нести яйца, потому что они оказались в состоянии шока, стресса. Тут же все очевидно. Я уж не говорю о том, что родители сначала кормят детей, а потом уже, что осталось, доедают сами. Это же факты.

А когда стол ломится от устриц, лобстеров, от морских деликатесов и так далее, и ты говоришь «ребята, помогите, у меня заканчиваются средства», ну, это же смешно. То они рассказывают, какие миллионы получают и на каком месте в списке Forbes, то вдруг кричат о помощи.

Нет, не те кричат, скажем так. Не те! И я понимаю, что они кричат как бы за всех, но при этом, безусловно, преследуют-то свою цель. А вот тем, кто действительно нуждается, артистам, которые не имеют высоких гонораров, актерам театров, которые действительно сидят на смехотворной зарплате, кормящим своих детей за счет утренников и мелких «корпоративок, конечно, тяжело. Но они, имея мужество, не кричат! И не жалуются. Они, как и все, как весь наш народ, просто сидят, ждут и верят в светлое будущее.

Ранее известный советский и российский музыкант Юрий Лоза дал совет жалующимся на безденежье артистам идти разгружать вагоны.

Сергей Сафронов также рассказал, как он вместе с братьями Ильей и Андреем с пользой проводит время на режиме самоизоляции — готовится к традиционному масштабному новогоднему иллюзионному шоу.