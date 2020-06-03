Песков назвал пропагандой нацизма игру от украинской студии с Гитлером на Красной площади

Москва, 3 июня. Игра от украинской студии Starni Games, в которой Адольф Гитлер руководит военным парадом на Красной площади, содержит пропаганду нацизма, что недопустимо. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Генпрокуратура России ранее потребовала удалить из Сети тизер игры Strategic Mind: Blitzkrieg. Соответствующий запрос был направлен в Роскомнадзор. В ведомстве подчеркнули, что в ролике искажается история Второй мировой войны.

Песков выразил сожаление, что такое видео появилось в год, когда празднуется 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

«Это не что иное, как пропаганда нацизма, это недопустимо. Мы надеемся, что меры будут приняты по линии компетентных ведомств», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Видеоанонс игры ранее раскритиковали в Сети. Пользователю в ходе стратегии предлагается захватить Советский Союз силами Германии. Руководящий парадом на Красной площади Гитлер появляется в кульминации.

Тизер в Сети назвали «дешевым политизированным мультиком», преследующим цель оскорбить Россию. Интернет-пользователей не удивило, что «додумалась» до создания такой игры именно украинская студия.

Украину не раз уличали в попытках по-своему интерпретировать происходившие в XX веке события. МИД РФ осуждал усилия Запада и некоторых стран Восточной Европы по разрушению исторической памяти.