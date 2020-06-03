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Кремль заявил, что Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружия

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Кремль заявил, что Россия никогда не станет инициатором использования ядерного оружияМосква, 3 июня. Новая стратегия ядерного сдерживания РФ содержит четкую формулировку, когда Россия может применять оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«[В стратегии] подчеркивается, что РФ никогда не будет инициатором использования такого вооружения», — отметил представитель Кремля.

Напомним, накануне президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

В документе были определены главные военные угрозы для России.  В частности, к ним были отнесены наращивание противником сил у российских границ, неконтролируемое распространение ядерного оружия, а также размещение средств ПРО в космосе.

Согласно тексту стратегии, Россия может применить ядерное оружие в случае, если его или иное оружие массового поражения используют против РФ и союзников, при атаке противника на критически важные государственные и военные объекты, а также при неядерной антироссийской агрессии, которая поставит под угрозу существование государства.

 

 

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