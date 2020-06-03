Швыткин назвал «несусветной глупостью» заявление Киева о задержанном в Крыму военном

Власти Украины демонизируют российских пограничников, обвиняя их в задержаниях украинских граждан, нелегально пересекающих границу с РФ. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заявление командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором они назвали задержание сотрудниками ФСБ в Крыму военного Евгения Добринского «исчезновением». При этом в ВСУ считают, что действия российских пограничников по отношению к Добринскому были незаконными.

«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как Россия поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде», — говорится в официальном обращении ВСУ.

В Киеве также назвали фейковой информацию о том, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранительные органы Украины устанавливают все обстоятельства происшествия. Как уточнили в командовании, военный пропал еще 30 мая с одного из объектов вблизи территории Крыма. Украинские власти заверили, что приложат все усилия для возвращения военнослужащего домой.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил, что все пограничные подразделения Федеральной службы безопасности действуют в строгом соответствии с нормами международного права об охране государственной границы.

«Они обеспечивают полную безопасность и неприкосновенность нашей границы и территории Российской Федерации. В соответствии с этими задачами были проведены мероприятия по задержанию украинского военнослужащего. Были его действия преднамеренными или нет — будут выяснять органы следствия и суда, — объяснил Швыткин в интервью ФАН. — Однако сейчас можно исходить из того, что совершено преступление — пересечение границы. В последующем будет исследована вся доказательная база, в соответствии с которой суд примет решение».

При этом российский политик подчеркнул, что никто из наших пограничников или граждан не тащил украинского военного на аркане через государственную границу России.

«А властям Украины я бы посоветовал еще раз обратить внимание на дисциплину в армии, так как их военнослужащий находился в нетрезвом состоянии. Также Киеву следует понимать, что нарушение границ другого государства — недопустимо», — отметил собеседник ФАН.

Сейчас киевские власти пытаются трактовать этот инцидент в русле антироссийской пропаганды, замечает депутат.

«Грубо говоря, выглядит так, будто их невинный военнослужащий случайно забрел на территорию России. При этом власти Украины пытаются показать, мол, какие российские пограничники демоны, потому что задерживают таких людей. Конечно, такая информационная политика в отношении нашей страны является несусветной глупостью с их стороны. Однако не исключено, что это могла быть и провокация», — добавил Швыткин.

Напомним, 2 июня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании украинского военного в Крыму. В ведомстве рассказали, что Добринский по собственной инициативе перешел границу, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При досмотре сотрудники ФСБ обнаружили при нем, предположительно, наркотическое вещество, которое отправлено на экспертизу. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Командование ВСУ утверждает, что Добринский якобы «был похищен», потому что на предоставленных ФСБ видеозаписях задержанный «выглядит подавленно». Однако других аргументов Киев не приводит.