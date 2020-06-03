Власти Оренбургской области забрали из семьи четверых детей. ФАН-ТВ

У многодетной семьи из поселка Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области 25 мая забрали четверых из пяти детей. Органы опеки объяснили свои действия угрозой обрушения дома. Родители настаивают, что обращались к властям за материальной помощью для улучшения жилищных условий, но им отказывали.

Местные СМИ опубликовали видео, на котором запечатлен момент изъятия: полицейские силой отбирают плачущих детей у матери, она сопротивляется, на женщину надевают наручники.

«На мою супругу бывшую гражданскую начали орать: «Отдай детей», на что она не согласилась. Ее насильственно заковали в наручники, скрутили. Посадили в одну и ту же машину, в «Газель»: маму в наручниках, а детей — полураздетыми. Они у нас маленькие, некоторые еще в туалет не ходят, то есть некоторые описанные — не постеснялись ничего», — ужасается отец детей Николай Саморока.

Старшую дочь опека не забрала, потому что она была на тот момент у бабушки в гостях.

«Несмотря на многократные разъяснения о необходимости оказания медицинской помощи детям, женщина оказала физическое сопротивление, в результате чего сотрудникам пришлось применить физическую силу и специальные средства. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — прокомментировали инцидент в УМВД России по Оренбургской области.

Позднее детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что такие меры были «как минимум избыточны». Она сообщила, что по этому делу идет проверка, в том числе сотрудниками Следственного Комитета и прокуратуры.

«Будут оценены действия и бездействия всех органов и систем профилактики и насколько их действия были теми, которые на самом деле должны быть», — подчеркнула детский омбудсмен.

Прокуратура Оренбургской области уже начала проверку действий органов опеки, а также планирует дать оценку поведению родителей, социальному положению семьи, ее образу жизни и жилищным условиям.

«С учетом применения физической силы в момент изъятия детей, а также наличия соответствующего заявления родителя малолетних, следователям предстоит дать процессуальную оценку действиям каждого должностного лица», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Оренбургской области.

Сообщается, что дом в селе Тюльпановое Алена и Николай купили в 2017 году на средства материнского капитала, который они получили после рождения второго ребенка. По словам Николая, продавец их обманул: выяснилось, что дом требует серьезного ремонта, а денег на это у семьи не осталось.

Пресс-служба правительства Оренбургской области в воскресенье сообщила, что семье выделяли 100 тысяч рублей на ремонт, однако он так и не был проведен. Однако Алена и Николай данный факт отрицают, заявляя, что на все их просьбы о помощи получали отказ. В итоге основанием для изъятия детей стало постановление главы Домбаровского района, вынесенное в связи с риском обрушения крыши в доме, где живет семья.

«Забрать детей из семьи было в сложившейся ситуации единственной возможной и адекватной мерой, исходя из того, как развивались события», — пояснил министр образования региона Алексей Пахомов.

При этом власти надеются вернуть детей в семью, но только в случае обеспечения им нормальных условий. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительства региона во вторник заявил, что «если людям не хватает родительского опыта, средств, нужно им помогать, а не травмировать детей».