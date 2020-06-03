Врио главы Чувашии: Республика станет меккой медицинского туризма

Чувашская Республика имеет большие перспективы в области развития туризма. Одной из точек роста этой отрасли в регионе может стать медицинский туризм. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил врио главы Чувашии Олег Николаев.

Собеседник ФАН рассказал о перспективах развития экономики Чувашии, оценил положение моногородов и пообещал укрепить роль второго государственного языка республики.

Локомотивы роста

— Олег Алексеевич, какие прорывные идеи сейчас есть у руководства республики для развития экономики Чувашии?

— Эти идеи заложены в индивидуальной программе социально-экономического развития Чувашской Республики. Ввиду того, что регион попал в десятку наихудших по уровню социально-экономического развития, нами была разработана соответствующая программа, в рамках которой мы ожидаем поступления миллиарда рублей из федерального бюджета на этот год.

В ней предусмотрено создание зон с особым режимом экономической деятельности, в частности Новочебоксарской ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития). Такая же зона уже есть в Канаше. Там имеются очень хорошие возможности для реализации как малых, так и крупных инвестиционных проектов.

Второе направление развития нашей экономики — стимулирование строительного процесса, в том числе через субсидирование ипотечной схемы. Строительство — серьезный драйвер развития экономики нашего региона.

Помимо ТОСЭР на территории республики запланировано создание нескольких индустриальных парков и технопарков. Это эко-технопарк, агро-технопарк и восемь частных технопарков. Это бывшие заводские территории, где есть вся необходимая инфраструктура. Через концентрацию производственных предприятий мы планируем создать 7,5 тысяч рабочих мест с инвестициями свыше 25 миллиардов рублей.

— Как вы планируете развивать сельское хозяйство региона?

— Здесь у нас большие планы. Мы прежде всего ориентируемся на поручение президента Владимира Путина по созданию российского «зеленого бренда» и производства в рамках этого бренда экологически чистой продукции. Чувашия — республика сельскохозяйственная. Экология, территория, география, имеющиеся технологии и опыт позволяют нам претендовать на то, чтобы занять достойную нишу в этом сегменте.

Мы подписали соглашение с АО «Росагролизинг» о том, что будем реализовывать очень крупный инвестиционный проект по принципу «лизинг под ключ». Это предприятие будет работать на поставку сельхозпродукции за пределы республики. Конечная цель, конечно же, — выход на международный экспорт.

Кроме того, важную роль в развитии сельского хозяйства играют специальные инвестиционные контракты — «спики». В работе сейчас пять таких контрактов. Наиболее проработанный на сегодняшний день (возможно в этом году мы выйдем уже на подписание) — это создание на площадях Чебоксарского тракторного завода производства тракторов малой и средней мощности, которые очень нужны России. Там заложены высочайшие стандарты производства, чтобы тракторы конкурировали с мировыми аналогами и могли претендовать на зарубежные рынки.

— Каковы перспективы развития туризма в республике?

— Мы вошли в туристическую программу «Чувашия — сердце Волги». Вы знаете, что столица нашей республики находится на берегу великой реки. У нас на Волге стоят два интересных, богатых историческими событиями города — Мариинский Посад и Козловка. В рамках программы уже реализовано благоустройство набережной и реконструирован залив в центре Чебоксар — мы планируем открыть его на этой неделе.

Наш регион достаточно удобен с точки зрения географии и экологии, у нас много этнообъектов, которые могли быть интересны туристам. История пивоварения Чувашии и ряд других национальных особенностей могут привлечь многих.

Мы рассчитываем на то, что республика может стать своего рода меккой и для медицинского туризма. У нас неплохие санатории, хорошая минеральная вода и грязи. Есть высокотехнологичные центры оказания медицинских услуг по ортопедии, микрохирургии глаза. Все это может позволить нам стать точкой притяжения для оказания высококлассных, доступных по цене медицинских услуг, дальнейшей реабилитации и лечения.

Это локомотивы роста. Мы ставим перед собой задачу развивать все составляющие туристической сферы, чтобы если человек приехал к нам с какой-то целью, он задержался и познакомился с богатством нашей земли.

Впереди — развитие

— В каком положении сейчас находятся моногорода Чувашии?

— Канаш — территория опережающего социально-экономического развития. Там создан индустриальный парк, туда зашли четыре резидента, которые реализуют достаточно крупные инвестиционные проекты. Есть планы дальнейшего развития этой территории. Там все более-менее понятно, есть определенная программа.

По Новочебоксарску мы планируем это сделать в ближайшее время. Создать там территорию ОСЭР. Предполагаемые резиденты, их порядка восьми, уже заявили соответствующие намерения. Если все пойдет по плану, в Новочебоксарске ТОСЭР заработает уже в этом году.

Чуть сложнее с Алатырем. Пока здесь у нас нет наметок по территории ОСЭР. Но при этом мы будем делать все, чтобы использовать статус моногорода. Чтобы, получив поддержку, которая положена моногородам, поддержать местных предпринимателей и инициировать новые проекты. Кстати, Алатырь — очень интересное место с точки зрения туризма. Город старинный, архитектура очень красивая, но пока, к сожалению, немного обшарпанная. И природа там великолепная.

Алатырский район — южный, там самые благоприятные в республике земли для сельскохозяйственного производства. Я недавно посещал этот район. К сожалению, пока земля там используется только для выращивания сельскохозяйственной продукции. Будем думать, как организовать там и переработку.

Алатырский комбикормовый завод находится в процессе модернизации. Вместо одного вида комбикорма там начнут производить три вида, а объемы продукции вырастут в два раза. Будем искать и другие прорывные проекты для развития этой территории.

— Прошу подробнее рассказать о нацпроектах в республике. Какие из них реализуются, на какой стадии они находятся?

— В Чувашии реализуются 11 национальных проектов, 51 региональный проект. Каждый из них для нас важен. Это и демография, и производительность труда, и спорт, которые курируются тем или иным органом исполнительной власти.

Чтобы реализация нацпроектов шла эффективнее, я сразу принял решение ежемесячно анализировать их ход. На первом же заседании мы решили создать специальный ресурс, который отслеживал бы, как идет процесс. Окончательное наполнение ресурса произойдет в ближайшее время. Это сделано для информирования людей и для контроля.

Тайны чувашского языка

— Как осуществляется поддержка чувашского языка и культуры?

— Для нас это очень важная тема. Чувашский язык — это второй государственный язык на территории республики, в нашей конституции это закреплено. На территории Чувашии проживает примерно 67 процентов титульной нации. В 211 школах республики из 430 преподается чувашский язык, в 26 само преподавание идет на чувашском языке.

Эти цифры говорят о том, что чувашский язык занимает достойное место и в системе образования республики, и в нашей повседневной жизни. Ввиду того, что в готовящихся поправках к Конституции РФ закрепляется право народов России сохранять и развивать родные языки, мы поставили перед собой задачу разработать специальную программу по развитию нашего второго государственного языка.

— Что предполагается в рамках этой программы?

— Во-первых, сохранить то, что есть на сегодняшний день, максимально расширить применение чувашского языка в нашей жизни. Но самое главное — появление новых подходов и расширение инструментария изучения и подачи языка: разработка программ, которые раскрывали бы аспекты, хитрости, глубинные тайны чувашского языка, заинтересовали бы подрастающее поколение изучить язык.

Можно было бы создать интересные театральные постановки или, скажем, компьютерные программы на чувашском языке, которые побуждали бы узнать его. Я стараюсь активно участвовать в популяризации языка, сам часто применяю чувашский язык в повседневной жизни, в том числе когда подвожу итоги дня.

Вместе с пресс-службой мы ввели такую практику: ежедневно подводим на двух языках итоги работы, рассказываем населению, что удалось сделать за день, и коротко о планах на следующую неделю. Чувашский язык — очень древний. Древняя письменность чувашей — руны…

Я лично интересуюсь этой темой. Мы договорились с одним из специалистов в этой области и делаем короткие передачи, которые раскрывают значение конкретной руны. Это личный пример того, что своей историей надо интересоваться, нужно пропагандировать применение языка в повседневной жизни.

— В 1920-е годы и затем в 2000-е высказывались предложения дать республике историческое название «Волжская Булгария» параллельно к «Республика Чувашия». Как вы относитесь к такой инициативе?

— К инициативам, которые охватывают большое количество людей, я отношусь по принципу того, насколько эта идея воспринимается обществом. В данном случае — народами, которые проживают на территории Чувашии, это примерно 120 народов и народностей. Очевидно, если бы люди хотели такого развития событий, я думаю, это бы уже произошло.

Три кита для выборов

— В сентябре пройдут выборы. С какими инициативами вы выступите на них?

— Прежде всего, это максимально социально ориентированная политика. Первые решения, которые были реализованы после моего прихода, касаются неуменьшения в республике прожиточного минимума.

Когда я только пришел, уже было подготовлено решение об уменьшении прожиточного минимума. Я много слышал об этой истории. Мы собрались, посмотрели: оказывается, федеральный закон позволяет сохранить его. Так мы и поступили — проиндексировали социальные выплаты всем категориям людей, которые получают те или иные пособия, это более 200 тысяч граждан. И еще ряд решений, которые направлены на поддержку людей. Тем самым мы реализуем задачу, которую поставил перед нами президент, — повышение благосостояния народа.

Вторая инициатива касается развития экономики. Это базовая, первостепенная составляющая для всех социальных задач. И третья — объединение всех общественных организаций и сил независимо от политического взгляда на решение тех задач, которые стоят перед республикой.

Таковы три кита нашей программы. Все это будет изложено в пятилетней программе действий, над которой мы сейчас работаем.