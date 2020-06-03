Кремль сообщил о доработке плана по восстановлению экономики

Москва, 3 июня. Разработка национального плана восстановления экономики не предусматривает его всенародного обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о сроках обнародования документа.

«Всенародного обсуждения не предусматривается, это экспертный документ. Предстоит доработать этот системный документ, работа ведется», — пояснил представитель Кремля.

Общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса разрабатывается правительством России. План необходим для возобновления экономического роста и предотвращения падения реальных доходов граждан. Документ состоит из девяти разделов, которые предусматривают около 500 шагов по различным направлениям.