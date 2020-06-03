Песков заверил, что система здравоохранения РФ готова к возможной новой волне COVID-19

Москва, 3 июня. Потенциально возможная вторая волна коронавируса просчитывается специалистами, российская система здравоохранения готова к любым вызовам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.



«Потенциальная волна [коронавируса] просчитывается специалистами. Система здравоохранения [России] поддерживает [необходимую работу], готова к любым вызовам. Сейчас идет последовательный и постоянный процесс выхода из режима ограничений, он ступенчатый, не сиюминутный», — ответил он на вопрос журналистов о новой волне заболеваемости.

В понедельник, 1 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось не допустить взрывного характера развития ситуации с коронавирусом, и санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабилизируется.

Тогда же премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что процесс снятия ограничений начался в 19 регионах страны, а еще в 25 субъектах готовятся к отмене режима самоизоляции.

Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации, которые предусматривают поэтапный выход из режима ограничений. Главный санитарный врач России Анна Попова объяснила, что ограничения будут сниматься постепенно и с разной скоростью в разных регионах страны, поскольку ситуация в каждом субъекте индивидуальная.