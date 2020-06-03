Историк Кнутов предупредил о реальной угрозе случайного ядерного удара

Москва, 3 июня. Холодная война, развернутая между США и СССР, в какой-то мере продолжается и сейчас, считает военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, несколько раз она могла окончиться реальной ядерной войной, причиной для которой стали бы банальные ошибки и сбои в системах.

Он напомнил об инциденте, который произошел 3 июня 1980 года. Тогда на главный командный пункт Стратегического командования ВВС США пришла информация о запуске двух подводных баллистических ракет в направлении США. Затем, через 18 секунд, на табло появились точки множества других снарядов, плывущих к американскому побережью. Вскоре после этого в США получили данные о пуске межконтинентальной баллистической ракеты с территории Советского Союза. Как уточнил специалист, тогда американские военные не доверились этой информации и поступили правильно.

«В итоге командующий НОРАД генерал авиации Джеймс Хартингер признал срабатывание ложным, несмотря на то, что еще совсем недавно Америка была готова нанести удар по СССР. От ядерной войны мир отделили считанные минуты», — объяснил он.

По словам специалиста, военные смогли отличить реальную угрозу от ложной. Вооружение на тот момент не было совершенным.

«Они были крайне несовершенны, только писались в это время боевые алгоритмы, техника разрабатывалась», — объяснил он.

Как пишет «ПолитРоссия», по его словам, известны несколько инцидентов, когда случайная техническая ошибка могла привести к ядерной войне между СССР и США.

Так, 9 ноября 1979 года системы оповестили американское командование о ядерной атаке со стороны СССР. Пентагон привел в боевую готовность пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет Minuteman. Войны удалось избежать, так как американская сторона начала тщательно проверять все спутниковые данные. Подтверждения атаки они не нашли.

«В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что причиной сообщения о ядерном ударе со стороны СССР стал компьютерный сбой», — уточнил он.

По словам эксперта, на протяжении десяти минут вся планета находилась на грани начала ядерной войны. Кнутов уверен, что сегодняшних систем, оснащенных искусственным интеллектом и зачастую не требующих участия человека, нужно опасаться гораздо больше, чем прежней техники.