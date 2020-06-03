Путин проведет совещание с главами крупнейших компаний легкой промышленности

Москва, 3 июня. Президент России Владимир Путин проведет совещание по легкой промышленности в Ново-Огарево. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

«Президент проведет совещание по легкой промышленности в Ново-Огарево. Инициировал вчера, когда Мишустин докладывал о проекте национального плана по восстановлению экономики. Важная сфера экономики, требует поддержки. Будет обсуждение с участием правительства, руководства крупнейших компаний», — пояснил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил о других пунктах его рабочего графика. Путин уделит внимание ситуации в регионах, в частности проведет видеоконференцию с главой Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.